В Украине впервые отмечают учрежденный Зеленским День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет

В Украине 29 августа впервые официально отмечают День памяти погибших за независимость и суверенитет.

Именно 29 августа на Донбассе – день начала выхода украинских войск из окружения под Иловайском («Иловайский котел»). Тогда погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен. О введении новой даты в календаре объявил Президент Украины Владимир Зеленский на День Независимости.

Утром граждане пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря и почтили погибших героев. На мероприятие также пришли и ряд избранных нардепов, других топ-политиков, экс-Президент Порошенко.

В мероприятиях ко Дню памяти погибших за независимость и суверенитет принял участие и Президент Украины Владимир Зеленский.