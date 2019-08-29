В Николаеве за внебюджетные средства хотят построить прогулочную набережную - вопрос обсудят с горожанами

В Николаеве планируют построить прогулочную набережную от Варваровского моста до общественного пространства «8 Причал».

Об этом сообщает департамент информационного обеспечения Николаевского городского головы.

Данный объект рекреационного назначения планируют построить за внебюджетные средства. Был разработан пошаговый план реализации проекта. Мэр Александр Сенкевич отметил, что первым этапом должны стать общественные слушания среди жителей микрорайона, где должна появиться новая набережная. При условии их успешного завершения в детальный план территории внесут изменения, включив туда этот объект.

Как отметил Андрей Цымбал, после изучения всех нюансов будет определена дата и место проведения общественных слушаний. Об этом жители города будут проинформированы дополнительно.

«В случае воплощения в жизнь этой задумки у николаевцев появится еще одно место отдыха, которое совместными усилиями может стать настоящим украшением нашего города», - отметил Александр Сенкевич.

Напомним, что ранее в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в который вошла реконструкция парка «Флотский бульвар» за 23,3 миллиона гривен.

Отметим, что капитальный ремонт уличных фонарей на Флотском бульваре обошелся почти в 10 миллионов гривен.

На градостроительном совете архитектор Лариса Перцула представила проект реконструкции Флотского бульвара со смотровой площадкой, лифтом и причалом. Однако членам градсовета он не понравился. По их мнению у проекта не было общей концепции.

Позже Лариса Перцула представила доработанный проект, изменения касались размещения памятника Михаилу Фалееву - он остается на том же месте, но его обыгрывают новой зеленой зоной. Предложено расширить площадь перед главным спуском, принято решение оставить один туалет на верхней набережной, а также предложен второй вариант его фасада - стеклянный. В новом проекте выровняли пешеходные дорожки, а также убрали выносную смотровую площадку. В итоге градостроительный совет все-таки согласовал его.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал сообщил, что на реконструкцию Флотского бульвара из бюджета города придется потратить порядка 300 миллионов гривен.