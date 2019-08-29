«Х** им в ж***!!!»: Нардеп от «Слуги народа» засветил переписку, где обсуждал кандидатуру главы Минздрава

Михаил Радуцкий Новоизбранный депутат от «Слуги народа», основатель клиники «Борис» и внештатный советник Президента Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Фотографии переписки опубликовал «Цензор.НЕТ».

«Мой человек! Зоряна Черненко», – написал Радуцкий.

«А то все п*здят, что Супрун», – получил он в ответ.

«Х*й им в жопу!!!» – отреагировал Радуцкий.

Отметим, что Черненко – директор общественной организации «Форум здоровья» и членом Всемирной Ассоциации медицинского права. Также она является экс-супругой нардепа (они в разводе уже два года – ПН) VIIІ созыва Верховной Рады от БПП Александра Черненко. Он известен тем, что пытался запретить показ сериала «Слуга Народа» в период президентских выборов.

Позже Михаил Радуцкий отреагировал на новость относительно его переписки по поводу кандидатуры на пост главы Минздрава, и обсуждал с собеседником возможность «снять» публикацию с его перепиской с сайта, сообщает «Цензор.НЕТ».

«Бл*ть», – констатирует собеседник нардепа.

«Ага, надо им попробовать снять», – пишет Радуцкий.

«Не трогайте», – советуют ему.

«Я про Цензор», – уточняет Радуцкий.

«Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения», – пояснили новоиспеченному депутату.

Как известно, 29 сентября состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва.

Торжественное заседание украинского парламента, во время которого избранные депутаты примут присягу, начнется в 10:00. Его откроет спикер предыдущего созыва Андрей Парубий. Традиционно текст присяги должен зачитать старейший депутат. После того, как нардепы присягнут на верность Украине, председатель подготовительной депутатской группы и лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков откроет первую сессию.

В ходе первого заседания новой Рады в частности планируется формировании депутатских фракций и групп, избрание главы парламента и его заместителей, подписание коалиционного соглашения. Кроме того, в ходе торжественного заседания выступит Президент Украины Владимир Зеленский.