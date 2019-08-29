В Николаеве управление Государственной налоговой службы официально начало свою работу

С 29 августа 2019 года, Государственная налоговая служба Украины в Николаевской области официально приступила к выполнению всех функций и полномочий.

Об этом сообщает и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

«Уважаемые налогоплательщики, уважаемые коллеги и друзья! Хочу проинформировать вас, что с 29 августа 2019 года, Государственная налоговая служба Украины в Николаевской области официально приступила к выполнению всех функций и полномочий, связанных с реализацией государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС», - написал Дмитрий Прокофьев.

По его словам, это означает, что Государственная фискальная служба Украины в Николаевской области прекращает выполнение указанных функций.

Также он добавил, что коллектив Главного управления ГНС в Николаевской области сделает все, чтобы новая налоговая служба стала надежным партнером для бизнеса и обеспечила предоставление качественного сервиса по обслуживанию налогоплательщиков.

«Мы будим работать честно и открыто, чтобы действительно изменить отношение людей к налоговой службы», - отметил он.

ГУ ГНС в Николаевской области находится по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6.

Контактные телефоны - (0512) 50-18-86, (0512) 50-18-66.

Официальный электронный почтовый ящик ГУ ГНС в Николаевской области - mk.official@tax.gov.ua.

Напомним, что ранее глава ГНС Верланов рассказал, что руководителей областных органов Государственной налоговой службы будут выбирать при помощи открытых конкурсов.