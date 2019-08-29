Экс-замдиректору «Николаевского бронетанкового завода» сообщили о подозрении в хищении ₴862 тысяч за несуществующий ремонт базы отдыха

В четверг, 28 августа, экс-замдиректору и инженеру государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод», а также директора фирмы-подрядчик и ее работнику сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств и служебном подлоге при закупке услуг по ремонту базы отдыха завода.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, ранее аудиторы при осмотре базы отдыха «Ветерок», состоящей на балансе ГП «Николаевский бронетанковый завод», не нашли 11 дачных домиков.

Следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области по результатам проведенного досудебного расследования в рамках уголовного производства сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений бывшему заместителю директора и инженеру Николаевского бронетанкового завода, а также директору и сотрудникам подрядной организации ООО «Ли Тур».

Им инкриминируется часть 5 статьи 27 часть 5 статьи 191, часть 5 статьи 191, часть 2 статьи 366, часть 1 статьи 366, часть 2 статьи 367 Уголовного Кодекса Украины - «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», «Служебный подлог», «Служебная халатность», максимальное наказание за указанные преступления предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Установлено, что в период 2017 - 2018 годов путем злоупотребления своим служебным положением указанные фигуранты завладели денежными средствами государственного предприятия в особо крупных размерах на общую сумму 862 тысяч 750 гривен.

20 июня 2017 года между заводом и ООО «Ли Тур» был заключен договор по поставке и монтажу домиков двойных с террасой, для базы отдыха, условия которого не были выполнены, но на основании поддельных документов (актов выполненных работ и платежных документов ) состоялся расчет по оговоренному договору.

Сейчас решается вопрос об обращении с ходатайством к следственному судье и избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Следствие продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Отметим, что согласно данным открытых реестров, ООО «Ли Тур» зарегистрировано в ноябре 2010 года в Харькове. Владельцем фирмы является Катерина Креймер.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в суде, о подозрении сообщили четверым фигурантам производства: бывшему заместителю директора завода Алексею Кожевникову, инженеру Татьяне Марыкиной, директору и владельцу фирмы-подрядчика Екатерине Креймер, а также представителю «Ли Тур» по доверенности Дмитрию Турсеневу.

Ранее в военной прокуратуре Южного региона Николаевского гарнизона сообщили, что должностные лица завода подделали документы и перевели 830 тысяч гривен за якобы ремонт этой базы отдыха.