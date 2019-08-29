На «Крымском титане» остановили цех, чтобы предотвратить ухудшение экологической ситуации

В Армянске временно остановили работу одного из цехов предприятия «Крымский титан» и увеличили подачу воды в кислотонакопитель, чтобы «предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма».

Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов российского правительства Крыма Ольга Славгородская, передает «РИА Новости».

«С целью предупреждения неблагоприятной экологической ситуации в связи с тем, что держится высокий температурный режим, заводом «Крымский титан» на сегодняшний день остановлен один цех, увеличена подача известкового молока и воды в кислотонакопитель, чтобы нейтрализовать кислый сток», – заявила Славгородская.

При этом замминистра экологии Крыма назвала экологическую ситуацию в регионе «стабильной» и заявила, что последнее превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода в атмосфере было зарегистрировано 21 августа, после чего «ситуация стабилизировалась».

Отмечается, что на заводе «Крымский титан» воздержались от комментариев по этому поводу.

В то же время, депутат Армянского горсовета Виктор Мохов заявил журналистам, что жители Армянска в соцсетях жалуются на ухудшение экологической ситуации в городе и отметил, что мониторинг на содержание в воздухе хлорида водорода и диоксида серы необходимо проводить в ночное время, когда концентрация химических веществ выше.

В Минэкологии отметили, что прислушаются к просьбам местных жителей и проведут исследования в ночное время.



Ранее директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» («Крымский титан») Эдуард Курмачев, комментируя предложение закрыть предприятие, заявил, что это «потребует длительного времени, а также затрат на переобучение сотрудников градообразующих предприятий региона».

Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет «липкой ржавчины», которым покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Предварительной причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске назвали испарения содержимого кислотного накопителя, используемого Крымским Титаном, которые были спровоцированы сильной жарой и засухой. Завод «Крымский титан» принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

Кроме того, в Херсонской области на административной границе с Крымом украинские пограничники зафиксировали превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе. Также на админгранице с Крымом отравились украинские пограничники из-за химических выбросов на оккупированной территории.

Отметим, что в оккупированном Армянске из-за загрязнения воздуха остановили завод «Крымский титан», а детей эвакуируют в санатории.

На юге Херсонской области объявлена эвакуация в связи с угрозой техногенной катастрофы и загрязнением воздуха на севере оккупированного Крыма.

23 сентября отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за выбросом на заводе «Крымский титан». Однако 11 октября местные жители Армянска сообщили о новых химических выбросах.

В итоге, 22 октября 2018 года в Армянске на севере оккупированного Крыма завод «Крымский титан» получил разрешение на возобновление работы после остановки в начале сентября из-за загрязнения атмосферы испарениями с кислотонакопителя.