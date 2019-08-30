В ходе рейда по акватории водоемов Николаевщины полиция и рыбохранный патруль обнаружили 72 «раколовки»

В среду, 28 августа, полицейские оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов совместно с представителями рыбоохранных патруля в ходе рейда обнаружили запрещенные орудия для лова рака.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, правоохранителями обнаружили 72 «раколовки» и три сетки. Составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Административные материалы направлены в суд для принятия законного решения.

Отмечается, что в период с 20 августа по 20 сентября в водоемах Николаевской области устанавливается запрет на лов раков с целью сохранения и охраны их популяции. Летне-осенний запрет на вылов этих речных обитателей происходит в период их второй линьки.

Основная цель запрета - защитить членистоногих в то время, когда они наиболее уязвимы.

Напомним, как полицейские оперативной группы по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах совместно с представителями Государственной экологической инспекции провели профилактические мероприятия под условным названием «Нерест» и освободили из браконьерских ловушек рыбу и раков.