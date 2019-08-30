ВСП отправил в отставку судью из Южноукраинска – сейчас там работают всего двое судей

В четверг, 29 августа, Высший совет правосудия уволил шестерых судей в связи с подачей заявление об уходе в отставку, в их числе и судья Южноукраинского городского суда Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

ВСП удовлетворил заявление судьи Южноукраинского городского суда Елены Франчук об уходе в отставку.

Отметим, что теперь в Южноукраинском суде останется только трое судей. При этом судья этого суда Елена Волкова на данный момент отстранена от должности по решению ВСП - в качестве дисциплинарного взыскания. Фактически вершить правосудие могут двое судей.

Напомним, что ранее Волкову также временно отстраняли от должности в связи с тем, что в отношении нее по жалобам работников аппарата Южноукраинского суда, главы Южноукраинского суда Александра Савина, экс-главы того же суда Падалки, а также экс-главы Апелляционного суда Николаевской области Александра Ржепецкого были открыты дисциплинарные дела.