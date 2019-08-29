На Луганщине объявили о массовом отключении воды с 30 августа - горвласть обещает организовать подвоз

Жителей Луганской области предупредили об отключении от водоснабжения.

Об этом сообщается на сайте горсовета Лисичанска.

Водоснабжение могут отключить в городах Лисичанск, Новодружеск и Приволье в связи с задолженностью перед «Лисичанскводоканалом». Указано, что дебиторская задолженность на 1 августа составляет 77,4 миллиона гривен, в том числе задолженность населения - более 69 миллионов гривен.

«Получено сообщение от ООО «Луганское энергетическое объединение» о полном отключении с 9.00 30 августа от поставок электроэнергии объектов ЛКСП «Лисичанскводоканал», в связи с нарушением договора по расчетам за потребленную электроэнергию ЛКСП «Лисичанскводоканал». Просим сделать необходимый запас воды», - говорится в сообщении.

При этом городские власти обещают организовать подвоз воды силами управления ГСЧС для социальной сферы и населения в соответствии с графиками.

Напомним, как 6 мая, КП «Первомайский городской водоканал» отключили от снабжения электроэнергии из-за долга населения за воду.