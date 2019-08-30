Организаторы крупнейшей регаты Украины высказали благодарность бизнесмену из Коблево

Одна из самых крупнейших регат Украины, кубок Юрия Макарова, порадовала отдыхающих в Коблево. С недавнего времени маршрут регаты не обходится без захода яхт в курортный городок, – традиционно регата собирает на пляже «Bora Bora» сотни отдыхающих, желающих полюбоваться сверкающими мачтами и белоснежными парусами.

Об этом сообщает «Koblevo.News».

Николаевская областная федерация парусного спорта провела 18-ый «Кубок Ю.И. Макарова» с 23 по 27 августа по маршруту Николаев – Волошская коса – Очаков – Тендровская коса – Коблево – Тендровская коса – Очаков – Волошская коса. Соревнование, посвященное Дню Независимости Украины, состояло из шести гонок, победителями которых стали экипажи яхт «Ирбис», «Спрей», «Синоп», «Фараон», «Киви», «Энергия», «Союз-М».

Из 37-ми яхт-участников регаты наилучшую абсолютную скорость прохождения дистанции всех гонок показала яхта «Союз-М», рулевой Олег Астахов.

Известно, что Юрий Макаров был директором ЧСЗ, где 40 лет своей жизни отдал судостроению. Под его руководством были построены более 500 гражданских, рыбопромысловых, научно-исследовательских судов и военных кораблей.

Помимо этого, Юрий Иванович был еще и мастером спорта СССР по парусному спорту, чемпионом международный соревнований. Поэтому одна массовая регата ежегодно посвящается его памяти.

Его супруга Надежда Лаврентьевна отметила, что во время награждения победителей регаты, которое состоялось в Николаевском Яхт-клубе 27 августа, бурю эмоций и аплодисментов вызвало награждение генерального спонсора регаты Олега Константиновича Боз, одного из бизнесменов Коблево, который уже третий год подряд всячески поддерживает регату и ее участников.

Надо отметить, что в этом году на награждение в Яхт-клубе собралось вдвое больше людей, нежели в прошлый раз. На торжество прибыли более 300 человек.

«Я всегда гордилась гражданской позицией Юрия Макарова, который помогал больницам, ветеранам, детям, и, в частности, детской спортивной парусной школе, воспитанники которой были среди участников регаты. А сейчас я подчеркиваю, что горжусь знакомством с Олегом Константиновичем, который проявил свою гражданскую позицию и высокий патриотизм, ведь поддержка регаты Кубка Юрия Ивановича – это поддержка тридцати шести тысячного коллектива ЧСЗ. Проявив внимание и уважение к памяти Юрия Макарова, к участникам регаты и их семьям и всем, кто любит парусный спорт, Олег Боз, тем самым, показал свою человечность и неравнодушие к успехам родной страны!»- отметила Надежда Лаврентьевна.

Гамма чувств и эмоций настолько переполняли всех участников торжественной церемонии награждения, что председатель ветеранов Черноморского завода Анна Янцер чуть не расплакалась, когда на центральной площади Яхт-клуба благодарила участников регаты и генерального спонсора, благодаря которому она прошла так, как было задумано.

Впервые место церемонии было украшено флагами расцвечивания, которые применяются поднимаемые на судах в дни праздников.

«В этот раз награду Олегу Константиновичу мы передали через третьи руки, так как он не смог приехать. Но я надеюсь, что в следующем году я смогу его крепко обнять, чтобы выразить благодарность ему от меня и от всех участников соревнований! Низкий ему поклон от всех корабелов!» – сказала Надежда Лаврентьевна. Отметим, что сам Олег Боз уже несколько лет принимает участие в гонках на яхтах в Карибском море, где одновременно стартуют около 300 яхт. «Это непередаваемый драйв! Адреналин! Ветер, Волна! Азарт соревнований!», – описал свои ощущения молодой бизнесмен.

«…Бывало правда такое, как на наших глазах у соседей рухнула мачта, море оно коварное, тут ничего не поделаешь. Однако, я скажу Вам, что когда заходишь в бухту, и сотни зрителей тебя встречают своими овациями, это чувство словами не передать. Поэтому я с удовольствием откликнулся выступить Генеральным спонсором Николаевской регаты имени Юрия Макарова, тем самым сделал финиш основного этапа этого гонки и стартом следующего этапа прямо напротив нашего Курорта, чтобы отдыхающие Коблево смогли насладится этой красотой», – поделился с изданием Олег Боз.

Очевидно, что яхтинг – это стиль жизни весьма интересных людей, и данная регата, как назвала ее Надежда Лаврентьевна, «Парус памяти», собрала вместе несколько поколений яхтсменов, многие из которых принимают участие в соревновании с самого начала и имеют по нескольку завоеванных кубков. При помощи спонсорской поддержки ежегодная регата на День независимости Украины с каждым годом будет собирать все больше и больше участников со всех уголков страны.