Президент Зеленский подписал Указ о назначении замглавы ОП Рябошапки Генпрокурором

Руслан Рябошапка Президент Украины Владимир Зеленский освободил с должности замглавы Офиса Руслана Рябошапку и назначил его Генеральным прокурором.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Указом №636 Зеленский уволил с должности Генпрокурора Юрия Луценко. Следующий указ №637 об увольнении заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Руслана Рябошапки, после чего был опубликован указ №638 о назначении его Генеральным прокурором.

Напомним, что новый состав Верховной Рады на своем первом заседании ночью 29 августа проголосовал за назначение Рябошапки на должность главы ГПУ. Сам Рябошапка с трибуны заявил, что намерен привести новую команду в Генпрокуратуру после того, как будет обновлен закон «О прокуратуре». Также он посетовал на то, что нынешнее законодательство препятствует смене команды ГПУ, в том числе из-за невозможности уволить некоторых заместителей, которые «достались» ему от Луценко.

В свою очередь, его предшественник Юрий Луценко рассказал «Гордону», что лично с Рябошапкой не знаком.

– Я знаю Рябошапку фактически заочно. Часто видел его на различных форумах по вопросам антикоррупционной деятельности. По выступлениям видно, что он разбирается в этих вопросах. Когда он работал в НАПК, в отношении него было организовано заказное дело. Он ушел из НАПК, а ему вдогонку организовали заказное дело, – сказал он.

По мнению Луценко, Рябошапке «будет сложнее» быть генпрокурором.

– Мой политический вес позволял мне не считаться с партийной позицией. У меня были опыт и знание цены ошибок. Я мог говорить «нет» и депутатам, и Президенту, и премьеру, хотя очень часто и сотрудничал с ними, за что очень благодарен. Сможет ли это делать Рябошапка? Посмотрим, – сказал он.

Кроме того, Луценко утверждает, что в проекте изменений к закону «О прокуратуре» есть много негативных моментов. В частности, по мнению генпрокурора, нельзя ликвидировать военную прокуратуру.

Справка:

Руслан Рябошапка родился 14 октября 1976 года в посёлке городского типа Зеленогорское, Одесская область.

В 1998 году окончил частный Международный Соломонов университет.

С 1998 по 2001 - главный консультант зам. начальника управления законодательства по правосудию, охраны правопорядка и обороны; заместитель директора Департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права и об административной ответственности Министерства юстиции; заместитель начальника отдела Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

В 2001-2002 гг.. - заместитель директора Департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права и об административной ответственности Министерства юстиции Украины.

В 2002-2003 гг.. - директор Центра правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции Украины.

С декабря 2003 по июнь 2010 возглавлял Департамент законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики Министерства юстиции Украины. Глава делегации Украины на заседаниях пленарных съездов Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

21 июня 2010 назначен директором вновь Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров Украины. Главная задача Бюро - подготовка и реализация правительственных приоритетов во внедрении антикоррупционной политики. В его структуру входит несколько секторов: проведение антикоррупционной экспертизы, анализа и исследования проблем возникновения коррупции, международного сотрудничества и информационной политики, координации деятельности центральных органов исполнительной власти по вопросам антикоррупционной политики.

В феврале 2011-го Кабмин ликвидировал должность уполномоченного и Бюро по вопросам антикоррупционной политики.

Февраль 2011 - октябрь 2013 - заместитель директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабинета Министров Украины.

Октябрь 2013 - март 2014 - руководитель Департамента анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации «Transparency International Украина».

Март 2016 - июнь 2017 - Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На выборах Президента Украины 2019 - советник кандидата Зеленского.

21 мая 2019 - назначен заместителем Главы Администрации Президента Украины Владимира Зеленского. Член делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Председатель Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 25 июня 2019)