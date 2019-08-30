ГБР и СБУ проводят обыски в офисе «Суспільного» и у главы правления Аласании по делу о возможных злоупотреблениях

Здание НСТУ Государственное бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и дома у нескольких ее сотрудников, в том числе у главы правления НОТУ Зураба Аласания.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

В Госбюро расследований также подтвердили информацию об обысках.

«Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО «НОТУ», а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц», - говорится в сообщении.

Сам Зураб Аласания подтвердил, что Государственное бюро расследований действительно проводит у него обыски - ищут документы и флешки. Он отметил, что еще не полностью ознакомился с постановлением об обыске, но это связано с деятельностью НОТУ.

- Пока все проходит мирно и спокойно, - добавил Аласания.

Как сообщает «Детектор Медиа» также известно, что ранее ГБР проводило расследование дел о возможной растрате средств НОТУ бывшим исполнительным директором НОТУ Александр Лиевым.

Между тем «Громадське» со ссылкой на ответственного за безопасность на «Суспільному» Владимира Проценко сообщает, что параллельно проходят обыски в офисе «Суспільного».

Проценко отметил, что люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановления суда с разрешением на проведение следственных действий.

«Знаю только, что один из них является сотрудником Службы безопасности Украины по имени Константин», - сказал Проценко.

По его словам, люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя.

В то же время в ГБР акцентировали, что следственные действия проводятся в соответствии с нормами УПК и не препятствуют работе.

Вместе с тем, «Суспільне» заявило, что в главный офис «UA:Суспільне мовлення», телецентра «Олівець», пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины. Также около семи утра с обыском пришли и в квартиру главы правления Зураба Аласания, и в доме нескольких других работников вещателя.

«Сейчас нам неизвестны основания для таких следственных действий», - подытожил вещатель.

Напомним, что в январе 2019 года главу правления «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей.

А 19 июня Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном прекращении контракта председателя правления Зураба Аласании.

Позже, 27 июня, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласания после вынесения судебного решения о незаконности его увольнения.