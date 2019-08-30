«Лепить дурня» или мистер некомпетентность

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Пост написан для читателей сайта ПРЕСТУПНОСТИ.НЕТ с жизненным опытом и образованием, которых местная Влада пытается держать за дурней.

Пост написан для читателей сайта ПРЕСТУПНОСТИ.НЕТ с жизненным опытом и  образованием, которых местная Влада пытается держать за дурней.

Мой достаточный многолетний опыт работы в ОКСе облкоммунуправлении и  Николаевводоканале, как и общение с  специалистами, что заканчивали институты  , а не форумы или бизнес  тренинги, заставляет вздрагивать о ЕЖЕДНЕВНЫХ новостях с Николаевской мэрии о практике корректировки бюджета  каждого маломальско значимого объекта   на гроши Громады.

И ВСЕГДА  в разы в сторону увеличения и на миллионные суммы!

Это схема имени Сенкевича тире уже Корнеева, когда  после прохождения проектов через систему «ПРОЗОРА» подрядчики и проектировщики ВНЕЗАПНО находят непредвиденные расходы  вместо предусмотренных  по закону 5-10% , а в разы!!

После этого депутаты городского совета и Громада ставятся в безвыходное положение перед разрытой площадью Соборной,   школой №3 без окон перед   началом учебного года, отрытым котлованом за ДК  «Молодежный», троллейбусной линией на  Намыве и прочее и прочее.

Шантаж, манипуляция  грошами Громадой  и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ!

И при этом ни одного наказанного или де премированного чиновника за провалы сроков строительства или ремонта, ни одного отстраненного подрядчика за занижение стоимости на тендере, ни одного УВОЛЕННОГО и лишенного лицензии проектировщика за некачественный проект.

Это СХЕМА грабежа бюджета Громады! Безотказная и  пока! без последствий для владельцев схемы и ее исполнителей!

Сегодня Украина получает новое правительство, нового генерального прокурора и новую действующую  Верховную Раду.

Николаевцам –Горожанам надо поступить также как  случилось по всей Украине! ОТСТАВКА мэру и чиновникам , что «лепят дурня» за некомпетентность и схематоз, а не давать им еще «ГОД корректировщиков»!

Решать ГОРОЖАНАМ!

Александр Иваненко

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