«Лепить дурня» или мистер некомпетентность

Пост написан для читателей сайта ПРЕСТУПНОСТИ.НЕТ с жизненным опытом и образованием, которых местная Влада пытается держать за дурней.

Мой достаточный многолетний опыт работы в ОКСе облкоммунуправлении и Николаевводоканале, как и общение с специалистами, что заканчивали институты , а не форумы или бизнес тренинги, заставляет вздрагивать о ЕЖЕДНЕВНЫХ новостях с Николаевской мэрии о практике корректировки бюджета каждого маломальско значимого объекта на гроши Громады.

И ВСЕГДА в разы в сторону увеличения и на миллионные суммы!

Это схема имени Сенкевича тире уже Корнеева, когда после прохождения проектов через систему «ПРОЗОРА» подрядчики и проектировщики ВНЕЗАПНО находят непредвиденные расходы вместо предусмотренных по закону 5-10% , а в разы!!

После этого депутаты городского совета и Громада ставятся в безвыходное положение перед разрытой площадью Соборной, школой №3 без окон перед началом учебного года, отрытым котлованом за ДК «Молодежный», троллейбусной линией на Намыве и прочее и прочее.

Шантаж, манипуляция грошами Громадой и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ!

И при этом ни одного наказанного или де премированного чиновника за провалы сроков строительства или ремонта, ни одного отстраненного подрядчика за занижение стоимости на тендере, ни одного УВОЛЕННОГО и лишенного лицензии проектировщика за некачественный проект.

Это СХЕМА грабежа бюджета Громады! Безотказная и пока! без последствий для владельцев схемы и ее исполнителей!

Сегодня Украина получает новое правительство, нового генерального прокурора и новую действующую Верховную Раду.

Николаевцам –Горожанам надо поступить также как случилось по всей Украине! ОТСТАВКА мэру и чиновникам , что «лепят дурня» за некомпетентность и схематоз, а не давать им еще «ГОД корректировщиков»!

Решать ГОРОЖАНАМ!