В Николаеве 4 сентября проверят систему оповещения и включат сирены

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В среду, 4 сентября в Николаеве проверят систему централизованного оповещения и будут работать сирены.

Об этом сообщает департамент информационного обеспечения Николаевского городского головы.

«Согласно утвержденному графику с 14.00 до 15.00 4 сентября будет осуществлена техническая проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Николаеве с практическим запуском электросирен».

Напомним, что подобную проверку проводили 5 июня.

Julia Davudenko

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русскийобщество