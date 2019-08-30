В Николаеве 4 сентября проверят систему оповещения и включат сирены

В среду, 4 сентября в Николаеве проверят систему централизованного оповещения и будут работать сирены.
Об этом сообщает департамент информационного обеспечения Николаевского городского головы.
«Согласно утвержденному графику с 14.00 до 15.00 4 сентября будет осуществлена техническая проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Николаеве с практическим запуском электросирен».
Напомним, что подобную проверку проводили 5 июня.