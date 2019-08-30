Николаевские десантники провели учения с боевыми стрельбами

Николаевские десантники проводят мероприятия поддержания боевой обученности с боевой стрельбой на полигоне.

Об этом сообщается на Facebook-странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На нескольких учебных местах военнослужащие отрабатывали слаженное перемещения боевых групп – тактические «двойки» – а дальше, после доведения мер безопасности непосредственно на огневых рубежах выполняли упражнения стрельб из стрелкового оружия и гранатометов. Упражнения выполнялись из различных положений в соответствии с условиями выполнения упражнений: лежа, с колена, стоя.

– Стараемся тренировать людей в движении, в динамике, в условиях шума, задымления. Используем собственный актуальный боевой опыт – стрелять из неудобных положений, в условиях ограниченного времени, учим взаимодействия с напарником, который прикрывает – рассказал инструктор на учебном месте.

Кроме того, тренировались расчеты коллективного вооружение – АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов. Номера обслуги тренировались быстро занимать огневые позиции, переводить оружие в боевое положение, имитировали ведения огня, перемещение на запасные позиции и отходили под прикрытием огня.

Огонь из гранатометов велся в паре – один стреляет, другой прикрывает: выстрел – перемещение – еще один выстрел. Далее боевая двойка меняет роли – следующий стреляет из гранатомета, другой прикрывает огнем.