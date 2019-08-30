ГАСК оштрафовал и выписал предписание застройщику, который возводит спортзал на Строителей, чтобы тот устранил все нарушения

Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета оштрафовало и вынесло предписание застройщику, который занимается строительством спорткомлпекса на улице Строителей в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, ранее николаевцы пожаловались на строительство в зеленой зоне на улице Строителей. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно. По ее словам, земельный участок в аренду отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора. Также она добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования, утвержденным решением горсовета №36/13 от 17 мая 2018 года, земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.

В период с 8 по 14 августа была проведена внеплановая проверка на объекте на основании коллективного обращения инициативной группы, которое поступило городскому голове Сенкевичу.

Во время проверки были приняты все исчерпывающие меры для привлечения субъекта градостроительства и допуска должностных лиц органа государственного архитектурно-строительного контроля к проведению проверки.

В связи с отсутствием субъекта градостроительства по результатам проверки был составлен акт о недопущении должностных лиц органа государственного архитектурно-строительного контроля на объект строительства, предприятия строительной отрасли для выполнения возложенных на них функций, субъект градостроительства привлечен к ответственности в виде штрафа.

«Также выдано предписание об устранении нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил с целью устранения выявленных нарушений путем допущения должностных лиц управления государственного архитектурно строительного контроля горсовета на объект: «Строительство магазина спортивных товаров с гимнастическим и тренажерным залом по адресу: г. Николаев, ул. Строителей, 7» и предоставить необходимые документы для проведения внеплановой проверки в срок до 28.08.2019 года», – говорится в сообщении.

По состоянию на 30 августа субъект градостроительства не выполнил требования предписания, поэтому руководствуясь пунктом 7 постановления Кабинета Министров Украины от 23 мая 2011 № 553, Управление назначило внеплановую проверку выполнения предписаний органов государственного архитектурно-строительного контроля в период с 4 по 17 сентября.

Напомним, что начальник департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев считает, что если есть вопросы касательно выдачи земли на этом участке еще в 2007 году, то правоохранительные органы должны вмешаться.