Новый премьер-министр Гончарук задекларировал почти ₴2 миллиона дохода, «Jaguar» и квартиру в Чернигове

Алексей Гончарук Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук за 2018 год получил около 1 миллиона 900 тысяч гривен доходов.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации на сайте НАПК.

За прошлый год Гончарук получил 60 тысяч гривен зарплаты в общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO) и около 1 миллиона 800 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Новый премьер-министр также указал в своей декларации автомобиль «Jaguar X-TYPE» 2007 года выпуска, который он приобрел еще в 2011 году. Что касается недвижимости, то с 2014 года он арендует квартиру в Киеве площадью 74 квадратных метра, но сам зарегистрирован в почти такой же по площади квартире в Чернигове, откуда он родом.

Помимо этого, новый премьер внес в декларацию сведения о почти 90 тысячах гривен на счетах в «Универсал Банке» и 70 тысяч гривен в «Альфа-Банке». Гончарук хранит наличкой 100 тысяч гривен, 84 тысячи долларов и 36 тысяч евро.

Гончарук еще задекларировал корпоративные права обслуживающего кооператива «Садовое общество «Астрон» и 33,33% фирмы Global Health Resolutuion Participation B.V., зарегистрированной в Нидерландах.

Как известно, пост премьер-министра Украины занял 35-летний Алексей Гончарук. 29 августа его кандидатуру на первом заседании нового созыва Верховной Рады поддержали 290 депутатов.