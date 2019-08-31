В Парагвае на трассе перевернулся груженный банками пива грузовик – местные жители прибежали к месту аварии с мешками

На одной из трасс Парагвая водитель не справился с управлением, из-за чего его фура перевернулась. В результате 30 тысяч банок пива выпали на дорогу, чем не могли не воспользоваться местные жители.

Об этом со ссылкой на «ABC Color» сообщает «Новое время».

В результате аварии никто не пострадал: ни люди, ни пиво. Жители близлежащих поселков довольно быстро сориентировались и приходили к месту ДТП с пакетами и даже мешками.

Также сообщается сразу о нескольких крупных потасовках между «ликвидаторами».

Напомним, как в киевском супермаркете пенсионеры подрались из-за дешевой рыбы.