В Парагвае на трассе перевернулся груженный банками пива грузовик – местные жители прибежали к месту аварии с мешками

На одной из трасс Парагвая водитель не справился с управлением, из-за чего его фура перевернулась. В результате 30 тысяч банок пива выпали на дорогу, чем не могли не воспользоваться местные жители.
Об этом со ссылкой на «ABC Color» сообщает «Новое время».
В результате аварии никто не пострадал: ни люди, ни пиво. Жители близлежащих поселков довольно быстро сориентировались и приходили к месту ДТП с пакетами и даже мешками.
Также сообщается сразу о нескольких крупных потасовках между «ликвидаторами».
Напомним, как в киевском супермаркете пенсионеры подрались из-за дешевой рыбы.