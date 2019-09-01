«Вы двигаете нашу страну вперед», – руководитель николаевской налоговой Прокофьев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Дмитрий Прокофьев

Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев поздравил с праздником украинских предпринимателей.

Свое поздравление Прокофьев разместил на свое странице в Facebook.

«Уважаемые предприниматели, поздравляем вас с праздником - Днем предпринимателя Украины!!! Ведь именно вы создаете рабочие места, платите налоги и именно вы двигаете нашу страну вперед!» – написал и.о. начальника управления ГНС Прокофьев.

Он также добавил, что сам на протяжении длительного времени был бизнесменом, поэтому понимает, с какими проблемами сталкиваются предприниматели в своей деятельности.

«Я сам почти 20 лет был предпринимателем, был одним из вас, поэтому очень хорошо понимаю ваши проблемы и вопросы, понимаю, что было много обещаний от власти, но очень мало конкретных действий! Но сейчас мы все верим, что наконец все изменится, и у нас будет новая страна, новая налоговая служба и все возможности для построения мощной и независимой Украины! Еще раз с праздником Вас!» – добавил он.

Напомним, что с 29 августа 2019 года, Государственная налоговая служба Украины в Николаевской области официально приступила к выполнению всех функций и полномочий.