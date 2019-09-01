Премьер-министр Гончарук показал здание Кабмина и проехался по нему на электросамокате

Скриншот видео Новый премьер-министр Алексей Гончарук поздравил украинцев с 1 сентября и показал помещение Кабинета министров, катаясь на самокате.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

- Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу... А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром. Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите. Как это выглядит сегодня, я хочу вам показать, – говорит Гончарук.

Гончарук отметил, что в здании Кабинета министров много этажей, в которых расположены десятки кабинетов, и работают тысячи людей.

- А коридоры здесь такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом, – сказал Премьер-министр.

Напомним, что новый премьер-министр Гончарук задекларировал почти ₴2 миллиона дохода, «Jaguar» и квартиру в Чернигове.