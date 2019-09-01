Во время празднования первого звонка все школы будут охранять полиция и СБУ

Служба безопасности и полиция охраняют безопасность во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает «Громадське»,

Это плановые меры безопасности, которые проводятся в школах по всей Украине.

«Сегодня и завтра у школьников состоятся торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество — впервые правоохранители обеих служб работают совместно», — пояснила Гитлянская.

Праздник первого звонка большинство украинских школ проводит 1 сентября, а другая часть — 2 сентября. Каждая школа может выбирать день начала обучения и его формат сама.

Напомним, ранее в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщили, что в Николаевской области руководители учебных заведений уклоняются от исправления недостатков в пожарной безопасности, на которые им указали спасатели.