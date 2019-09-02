В Австралии бизнесмена, который заявлял, что изобрел биткоин, оштрафовали на $4 миллиарда за обман

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Австралийский бизнесмен Крейг Райт, утверждавший, что изобрел биткойн 10 лет назад, представил фальшивые документы и лгал в судебном споре по поводу имущества своего бывшего партнера, за что оштрафован судом. 

Об этом сообщает Bloomberg.

Суд обязал Райта выплатить родственникам своего покойного бизнес-партнера Дэйва Клеймана 410 тысяч биткоинов. Это около 4 миллиарда долларов. 

Суд установил, что Клейману принадлежала половина всех биткоинов, которые Райт майнил с 2013 года, а также права на интеллектуальную собственность. На заседании Райт уверял, что не знает, где находятся все биткоины и не имеет доступа к ним. Однако судья счел эти показания ложными.

В 2016 году Райт признался, что является создателем биткоина. Он подтвердил свою причастность к изобретению криптовалюты с помощью электронной подписи, которой были подписаны самые первые биткоины в 2009 году. При этом он заявлял, что не хочет быть публичным человеком.

Однако убедительных доказательств его авторства до сих пор нет. Кроме Райта, предполагаемыми создателями биткоина называли еще десяток людей.

Роман Свиридов

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русскийобщество