В Австралии бизнесмена, который заявлял, что изобрел биткоин, оштрафовали на $4 миллиарда за обман

Австралийский бизнесмен Крейг Райт, утверждавший, что изобрел биткойн 10 лет назад, представил фальшивые документы и лгал в судебном споре по поводу имущества своего бывшего партнера, за что оштрафован судом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Суд обязал Райта выплатить родственникам своего покойного бизнес-партнера Дэйва Клеймана 410 тысяч биткоинов. Это около 4 миллиарда долларов.

Суд установил, что Клейману принадлежала половина всех биткоинов, которые Райт майнил с 2013 года, а также права на интеллектуальную собственность. На заседании Райт уверял, что не знает, где находятся все биткоины и не имеет доступа к ним. Однако судья счел эти показания ложными.

В 2016 году Райт признался, что является создателем биткоина. Он подтвердил свою причастность к изобретению криптовалюты с помощью электронной подписи, которой были подписаны самые первые биткоины в 2009 году. При этом он заявлял, что не хочет быть публичным человеком.

Однако убедительных доказательств его авторства до сих пор нет. Кроме Райта, предполагаемыми создателями биткоина называли еще десяток людей.