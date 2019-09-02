В столовой Академии детского творчества Николаева ввели систему «шведский стол», но заработает она в октябре

В Академии детского творчества в Николаеве внедрили систему питания для школьников по типу «шведский стол», однако сентябрь дети будут питаться по старой системе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что по Николаеву и области это первая школа, где заработала такая система. Дети, учащиеся в 1-4 классе будут питаться по старой системе, однако смогут по желанию покупать себе что-то еще. Ученики средней и старшей школы смогут выбирать обеды самостоятельно из двух-трех комплексных обедов.

По словам директора школы Анны Матвеевой к такой системе шли год, изучали опыт, технологии и методики других украинских школ, изучали новое оборудование, которое необходимо для такой системы, совещались с санстанцией и другими службами. При этом она отметила, что они вынуждены были давать гарантийное письмо санстанции по поводу того, что весь сентябрь школьников будут кормить по старой системе, потому что Министерством образования и министерством охраны здоровья не утверждены нормы питания детей.

- Идея родилась, потому что часто после обеда оставалось много еды, кто-то не любит пшеничную кашу, кто-то любит только котлету, кто-то пюре. Одни едят, другие нет, очень много еды оставалось на столах. Поэтому возник такой вопрос: «А что ты любишь?». И мы таким образом решили ввести такую систему. Мы дали слово, что первые недели будем питаться по старой системе. Конечно, сентябрь будет сложный, пока мы сдвинемся с точки, пока дети привыкнут к этому. Мы, буквально до конца недели, дорабатываем с родителями меню. Будет два-три вида комплексных обедов. Ученики младших классов будут питаться отдельно по старой системе и отдельно средняя и старшая школа. За этот месяц мы еще доделаем карту юниору, сейчас уже у 70% детей такая есть, - отметила Анна Матвеева.

На внедрение новой системы потратили около 300 тысяч гривен: 100 тысяч выделили из городского бюджета, остальную сумму собирали родители. Последние кстати довольны нововведениями. По их мнению, это очень удобно, дети не будут голодными, так как смогут выбирать из еды то, что они любят, а также будут получать новые навыки.

Напомним, «Академия детского творчества» стала первой школой, оборудованной лифтом для детей с инвалидностью. Лифтовое помещение к школе пристроили так, чтобы подъезд к нему был удобен для людей с колясками. Строительство обошлось в 2 миллиона 370 тысяч гривен. Однако позже, отец ученицы «Академии детского творчества» возмутился тем, что по причине неработающего лифта для детей с инвалидностью в учебном заведении ему придется перевести дочку в другую школу, где он есть.