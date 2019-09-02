Николаевцы задолжали 365,5 миллионов гривен за потребление газа - их намерены отключить от услуги

На конец августа 2019 года почти 235 тысяч потребителей газа в Николаевской области имеют задолженность, а это почти 67% от общего количества потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевгаза».

На сегодняшний день задолженность за потребленный газ по категории «население» составляет около 365,5 миллионов гривен. При этом бытовые потребители накопили долги во время предыдущего отопительного периода и не полностью рассчитываются за него накануне нового.

В 2019 году ООО «Николаевгаз Сбыт» было направлено должникам около 20 тысяч предупреждений о необходимости оплаты задолженности на сумму 72,7 миллиона гривен и отправлено 5 тысяч поручений на отключение тем потребителям, которые не оплатили задолженность или не заключили договор реструктуризации согласно направленного предупреждения.

«Чтобы избежать прекращения газоснабжения, настоятельно рекомендуем нашим потребителям вовремя рассчитываться за потребленный природный газ, а в сложных финансовых обстоятельствах, в качестве помощи, обращаться в органы социальной защиты за назначением субсидии. В случае уже существующей задолженности предлагаем заключить договор реструктуризации», - говорит директор ООО «Николаевгаз Сбыт» Наталья Левченко.

Если потребитель вовремя не платит за услуги по газоснабжению согласно Типовому публичному договору и Правилам поставки природного газа, ему направляется предупреждение о наличии задолженности. В течение месяца потребитель должен урегулировать этот вопрос путем оплаты суммы долга, или, если он не имеет возможности сделать это сразу, заключить с ООО «Николаевгаз Сбыт» договор реструктуризации.

Для того, чтобы бытовые потребители избежали отключения от газоснабжения, особенно в преддверии отопительного сезона, им необходимо полностью рассчитаться за потребленный газ, чтобы у «Николаевгаз Сбыта» была возможность рассчитаться за него с НАК «Нафтогаз Украины».

Если же потребитель в течение месяца со дня получения предупреждения не погасил задолженность, ему направляется копия поручения о прекращении газоснабжения, в котором указывается конкретная дата запланированного отключения. Такое же письмо ООО «Николаевгаз Сбыт» направляет газораспределительной компании АО «Николаевгаз», которое в указанные сроки и должно осуществить соответствующие мероприятия по отключению должника.

Важно отметить, что все письма отправляются с уведомлением через услуги Укрпочты и стоимость одного составляет около 30 гривен. Но, вместо того, чтобы направлять средства на улучшение обслуживания населения, поставщик природного газа «Николаевгаз Сбыт», к сожалению, тратит эти большие средства на информирование должников об имеющейся задолженности и необходимости ее оплаты.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону Контакт-центра (0512) 70-18-04.