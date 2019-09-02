В Николаеве родители школьников жалуются на нехватку учебников – в гороно сказали, что проблема решается, и посоветовали электронные книги

Родители николаевских школьников жалуются на недостачу учебников.

Об этом николаевцы написали в публикации Егора Клецова на странице в Facebook.

Родители школьников указывали номера школ, классов и возмущались тем, что учебники не укомплектованы. Несколько николаевцев пожаловалось на то, что руководство школы советует купить учебники за свой счет.

«Во многих нет вообще книг - 2-е и 6-е классы, а в других частично комплектов. Но везде в утвердительном порядке говорят самим приобретать за свой счёт. Вы же хотите, чтоб ваш ребенок учился», - пишет пользователь Валентина Ткаченко.

В большинстве жалобы поступали на нехватку книг в 4-х, 6-х и старших классах.

Комментируя ситуацию, первый заместитель николаевского городского головы Владимир Крыленко заявил, что тендер на закупку учебников завершен и в скором времени книги будут развезены по Владимир Крыленко школам.

— У нас был отыгран тендер и не все поступило на данный момент. Но в ближайшее время все, что нужно, поступит нам, - сказал Крыленко.

В свою очередь, начальник управления образования Анна Лычко рассказала о том, почему учебников нет в определенных классах. К примеру, в 4-х классах книг не хватает из-за увеличившегося количества детей и системе закупке учебников – 50% из государственного бюджета, 50% - из местного.

— Проблема тянется еще с тех времен, когда на уровне государства решили 50 на 50 закупать учебники – 50 с государственного бюджета была оплата, 50 – с местного бюджета. Кроме того, у нас произошло увеличение количества детей. Рождаемость увеличилась, поэтому те учебники, которые заказывали, их заказывали на пять лет, сейчас у нас так же немного недостача, - сказала Лычко.

Что касается 6-х классов, Лычко отметила, что на сегодняшний день нехватка учебников по украинскому языку для учреждений, в которых детей обучают на русском, а также учебников по Анна Лычко информатике. Но проблема решается и до конца недели книги будут развезены в школы.

— Этот год заказывали учебники по украинскому языку для учреждений, где преподают на русском языке. На этой неделе они завезены, на следующей неделе будут из областной базы забирать и по школам развозить. Так же и по информатике заказывали учебники, на следующей неделе будут развозить, - сказала Лычко.

В 10-х классах, по словам начальника управления образования, недостачи в учебниках нет. Кроме того, Анна Лычко посоветовала переходить на электронные учебники, однако отметила, что их использование зависит от организации работы учителя.

— Все зависит от учителя, как он организовывает свой учебный процесс. Я не могу сказать, что все до единого учителя разрешают пользоваться электронными учебниками. Я не могу этого утверждать, но то, что это облегчает портфель ученика – это 100%, - добавила Лычко.

Напомним, в Николаевской области руководители учебных заведений уклоняются от исправления недостатков в пожарной безопасности, на которые им указали спасатели.