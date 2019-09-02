Комиссия горсовета Николаева согласна, чтобы АМПУ построила отстойник для фур, если она отремонтирует дороги в порт

Члены депутатской комиссии по вопросам транспорта Николаевского горсовета, в понедельник, 2 сентября, проголосовали за то, чтобы Николаевский филиал государственного предприятия Администрации морских портов обустроил в Ингульском районе города стоянку для большегрузного транспорта, но с учетом того, что они возьмут в концессию все дороги города, которые ведут к морпорта.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 21 декабря 2017 года депутаты Николаевского городского совета поддержали решение выделить Администрации морских портов Украины земельный участок площадью 35 гектаров, который ранее был предусмотрен для обустройства там городского кладбища, для того, чтобы АМПУ разместило там отстойник крупногабаритного транспорта. Однако, исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова данное решение ветировала.

Так, представитель николаевского филиала АМПУ Александр Мухин отметил, что с момента последнего обсуждения данного вопроса в стенах Николаевской мэрии его важность выросла, ведь увеличилось количество транспорта, который идет через город. Для оптимизации логистики и уменьшения негативного влияния движения большегрузов на автомагистрали города, организовать стоянку для большегрузов планируют в промышленной зоне Ингульского района города, поскольку именно здесь сконцентрирован основной поток грузового транспорта.

Члены комиссии напомнили, что данный участок отведен под обустройство городского кладбища. Также, депутат Шульгач отметил, что если городской совет выделит 35 гектаров АМПУ под стоянку для большегрузов, то весь транспорт пойдет через город, что нанесет большой урон дорожному покрытию.

- Я сам буду ходить по депутатам и каждого буду уговаривать (проголосовать за выделение участка под стоянку для большегрузов, - ПН), чтобы дорожные пути, по которым идет транспорт в порты, вы взяли в концессию, - отметил Сергей Шульгач.

В свою очередь, Сергей Исаков заявил, что данный проект никоим образом не решает проблем города, а также добавил, что на Баштанском шоссе есть 5 гектар земли, которые выделены специально под обустройство стоянки и предложил АМПУ отработать этот вопрос.

- Сейчас возмущаются депутаты, а завтра будут все горожане говорить: «Почему вы, деньги общины тратите на ремонт объездных портов для ваших портов?». Где нагрузки сумасшедшие – дороги в хлам. Город встанет завтра по проездным путям, в бюджете нет денег на ремонт дорог. Вам нужно всем собраться, потому что нет другого пути. Нужно посчитать, или они нам дают больший доход, или мы больше тратим на ремонт дорог, к тому же они не рассчитаны на такие нагрузки, - заявил Сергей Шульгач.

Депутат Константин Картошкин внес другое предложение: поддержать выделение участка под обустройство стоянки для большегрузов, если все дороги, через которые идет такой транспорт будут восстановлены.

В итоге, после обсуждения, члены комиссии поддержали предложение своего коллеги отдать АМПУ участок в Ингульском районе под обустройство стоянки для большегруза, но с учетом того, что АМПУ возьмет дороги, по которым идет большегрузный транспорт, в концессию.

Как известно, после ветирования решении о выделении участка АМПУ, депутаты вместе с чиновниками во время совещания сошлись во мнении, что это решение является незаконным.

После в Николаевской облгосадминистрации решили вмешаться в ситуацию, связанную с выделением 35 гектаров земли Администрации морских портов Украины под строительство стоянки для грузовиков, которое заблокировал городской совет. А мэр Николаева Сенкевич выступил против выделения земли для нужд АМПУ.

Также ранее нардеп Макарьян признал, что лично предлагал выделить земли в Николаеве под логистический центр АМПУ.

При этом, руководство Администрации Николаевского морского порта намерено еще раз обратиться в городской совет с вопросом о строительстве логистического хаба для большегрузного транспорта.

Отметим, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что если выбирать между обустройством кладбища или стоянки для грузовых автомобилей на территории Промзоны-2, то он выберет второе. Однако позже, поменял свое решение.