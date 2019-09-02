Из-за отказа от бумажного документооборота может сократиться объем услуг: Депутаты горсовета Николаева отложили вопрос увеличения штата ЦПАУ

Члены депутатской комиссии по вопросам транспорта решили отложить вопрос увеличения штатной численности Центра предоставления админуслуг в Николаеве, так как с утра премьер-министр Алексей Гончарук поручил за месяц перевести все госорганы на электронный документооборот.

Об этом речь шла в понедельник, 2 сентября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Заместитель начальника департамента предоставления административных услуг Владимир Сухарников пришел на транспортную комиссию с просьбой поддержать проект решения об увеличении штатной численности структуры исполнительных органов Николаевского городского совета на 24 единицы, а именно сотрудников Центров предоставления админуслуг Николаева.

Так, чиновник отметил, что николаевцы постоянно жалуются на очередь в ЦПАУ и то, что сотрудников не хватает. Поэтому и было принято решение увеличить штат сотрудников. В свою очередь, депутат Сергей Исаков отметил, что согласен поддержать данный вопрос, но только в том случае, если сотрудников найдут среди существующих единиц. Однако, Владимир Сухарников сообщил, что этот вариант прорабатывался, но воплотить его не получится.

Депутат Сергей Исаков напомнил о поручении до 1 октября 2019 года перейти на безбумажный документооборот. Также он отметил, что проще было бы, если бы люди давали заявку ЦПАУ в электронном виде, ведь так удобнее и менее затратно по времени.

— Президент дал поручение до 1 октября всей махине государственной перейти на безбумажный оборот. Скажите, пожалуйста, что вы за полтора года сделали для того, чтобы уменьшить количество обращений, документов, которые ваш офис выдаёт. Где-то 70% людей, которые стоят у вас в очереди, «втыкают» в смартфон. Почему они не могут послать вам заявку, хотя они дважды стоят в очередях. Почему невозможно направить вам запрос, а вы этот запрос перенаправите. Почему этого не сделать, чтобы уменьшить численность посетителей вашего офиса? - поинтересовался Сергей Исаков.

Владимир Сухарников (слева) В свою очередь, чиновник отметил, что на данный момент идет процесс передачи доступа к информации разным субъектам, чтобы уменьшить количество запросов. По словам Владимира Сухарникова первым делом подключили социальные службы, потом был водоканал, сейчас подключают нотариусов и адвокатов. Однако он отметил, что полностью упростить услуги для горожан не получиться, ведь в законах прописано, что он самостоятельно должен прийти с оригиналами документов, написать заявление, поставить подпись и так далее.

— В бумажном виде останутся все обращения граждан, которые касаются регистрации, снятия с регистрации и места проживания. Этот порядок утвержден постановлением Кабмина и пока не будет внесено изменений в этот порядок, мы не можем перевести это в электронный вид. Наиболее популярная услуга - это услуга, которая касается регистрации места проживания, получение справки о регистрации. Я так скажу, что если мы эту слугу уберем, то очередей не будет совсем, - подытожил Владимир Сухарников.

Депутат Константин Картошкин предложил перенеси вопрос на две недели в связи с задачей пересмотреть объем услуг и перевести все в электронный формат. В частности, депутат уверен, что количество услуг, которые предоставляет ЦПАУ, может уменьшиться и соответственно увеличение штата сотрудников может и вовсе не понадобиться.

В итоге, данное предложение поддержали все члены комиссии.

Напомним, как в июле 2018 года николаевцы около семи часов провели в очереди за справкой в Центре предоставления административных услуг. Позже, в августе 2018 года в Николаеве в районных центрах предоставления административных услуг люди вынуждены были стоять в очередях, чтобы решить свои вопросы.

В итоге, директор департамента предоставления административных услуг Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев представил проект структуры органов городской власти Николаева. Также же он обращался к депутатам Николаевского городского совета и предложил увеличить штат, площадь и финансирование ЦПАУ для того, чтоб уменьшить очереди.