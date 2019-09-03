В Киеве на Крещатике засняли мужчину с сумкой доставщика еды в одних стрингах

На столичном Крещатике заметили мужчину атлетического телосложения, который прогуливался в одних стрингах. Из аксессуаров у него с собой была лишь большая желтая сумка, похожая на сумки курьеров-доставщиков еды.

Видео с мужчиной опубликовано в Telegram-канале «Киевский Трэш».

На нем можно видеть, что мужчина вызвал оживление среди прохожих. Одни снимали его на камеру, а некоторые даже подходили, чтобы пообщаться. Из аксессуаров у мужчина с собой была лишь большая желтая сумка, похожая на сумки курьеров-доставщиков еды.

Напомним, в Днепре, по улице Кондратюка, бегал голый мужчина. Он бросался на людей и залезал на автомобили.