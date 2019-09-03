Ураган «Дориан» уменьшился до четвертой категории

Ураган «Дориан» ослаб до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что «Дориан» в настоящее время находится в 48 километрах к северо-востоку от города Фрипорт на Багамских островах и в 177 километрах к востоку от Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Также ураган все еще движется со скоростью около 1,6 км/час. Скорость ветра внутри урагана достигает 250 км/час.

Напомним, ураган «Дориан» движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 257 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама.