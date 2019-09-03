Новая посол Великобритании в Украине приступила к работе

Новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сообщило в Facebook посольство Великобритании в Украине, передает издание «Левый Берег».

Мелинда Симмонс сменила Джудит Гоф, занимавшую должность посла в Украине с 2015 года.

Симмонс занимала различные посты в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время ужина лидеров «Большой семерки» во Франции настойчиво предлагал вернуть Россию в состав группы, но получил поддержку по этому вопросу только от премьер-министра Италии Джузеппе Конте.