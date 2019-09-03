За год рейтинг влиятельности мэра Сенкевича упал на пять позиций

Городской голова Николаева Александр Сенкевич занял 32 место из 35 в рейтинге влиятельности городских голов.

Об этом свидетельствует исследование «Корреспондент».

При расчете рейтинга рассматривались две категории показателей:

Первая категория — это политическая составляющая, которую 11 экспертов оценивали по таким направлениям:

- наличие поддержки городским советом;

- конструктивные отношения с центральной исполнительной властью;

- наличие группы поддержки в парламенте;

- конструктивные отношения с главой облгосадминистрации (да, это взаимосвязано со вторым пунктом, но многие главы ОГА имеют свою точку зрения, достаточно вспомнить попытки лишить мэра столицы полномочий главы госгорадминистрации);

- медийность как общенациональной фигуры, то есть насколько он известен не только в регионе, но и как самостоятельная политическая величина.

Вторая группа показателей касалась оценки экономической части влиятельности:

- сумма доходов городского бюджета (здесь и далее — в расчете на душу населения);

- сумма официальных трансфертов как из центрального, так и из областного бюджетов;

- размер бюджета общественных инициатив (он же бюджет участия);

- доходы от налога на прибыль предприятий коммунальной формы собственности;

- доходы от налога на имущество (недвижимость и т. п.).

На первом месте - мэр Киева Виталий Кличко, на втором - днепровский мэр Борис Филатов, третье место занял - Геннадий Кернес (Харьков), на четвертом - Юрий Вилкул (Кривой Рог) и пятое место занял Владислав Атрошенко (Чернигов).

Мэр Николаева Александр Сенкевич занял 4 место с конца. По сравнению с прошлым годом его позиции ухудшились, ведь в 2018 году он занимал 27 место в рейтинге. Его суммарный рейтинг составляет 1,91, рейтинг политической составляющей - 2,00 и экономический рейтинг - 1,84.

Следует отметить, что по экономическим показателям Николаев занял также 32 место.

Напомним, что более половины жителей города Николаева негативно оценивают деятельность местных властей.