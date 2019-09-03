Работа парализована: Офис «Николаевоблтеплоэнерго» отключили от электроснабжения

В понедельник, 2 сентября, главный офис коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» отключили от электроснабжения.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» на «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов.

«Парализована работа всех департаментов и специалистов. Это во время максимально напряженного периода подготовки к отопительному сезону, в период подготовки квартальной отчётности и финальной фазы утверждения тарифов НКРЕ. Такими методами руководство «Николаевоблэнерго» «мотивирует» коллег теплоэнергетиков к выплате задолженности по электроэнергии», - написал Егор Клецов.

Также он отметил, что «руководитель энергопоставляющей компании прекрасно знает, что теплоэнерго находится в сложнейшем фин положении и ожидает помощи из городского бюджета для выплаты обязательств по заработной плате и энергоносителям».

«То есть деньги из воздуха не появятся. Мне тяжело понять эти «коллекторские» методы тогда, когда необходимо искать решения. Не могу понять, ни с человеческой точки зрения, ни с управленческой целесообразности», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» нуждается в выделении около 50 миллионов гривен из-за убыточных тарифов.

Отметим, что директор предприятия Николай Логвинов в интервью Преступности.НЕТ рассказал также о том, что кроме долгов населения и убыточности тарифов, на предприятии существует нехватка кадров.

В частности, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» из-за долгов по зарплате стали увольняться сотрудники предприятия.

Позже депутаты горсовета согласовали выделение дополнительного финансирования предприятию. На «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что в полном размере выплатят задолженность по заработной плате за апрель, май и июнь и оплатят часть задолженности по начислениям.