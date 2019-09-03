Выжить после Супрун или что ждет нашу медицину дальше

Слово «Супрун» знакомо каждому украинцу точно так же, как знакомы слова «эпидемия кори», «нет вакцин», «платные операции», «скорая не приедет», «Манту можно мочить» и многие другие. При этом Ульяна Супрун – даже не была министром здравоохранения, а всего лишь исполняющей обязанности. Все три года!!! Вдумайтесь, три года медициной в Украине управлял не министр со всеми полномочиями, а и.о., то есть, временный человек, фактически освобожденный от ответственности за эксперименты над украинцами. Другими словами, декорация, за которой неизвестно что спрятано.

Последствия реформы Супрун ощутил практически каждый украинец и, что называется, на собственной шкуре. Мы уже рассматривали некоторые «особенности» реформы ранее — в статье «Быть хорошей медсестрой в Америке – не значит стать эффективным министром в Украине».

Согласитесь, под самыми благовидными названиями нам подсунули платную медицину, снижение уровня подготовки скорой помощи, уничтожение медицинских учреждений в сельской местности, список этих «достижений» можно продолжат долго!

В результате Украина скатилась к самому дну в мировых рейтингах стран по продолжительности жизни, по уровню здравоохранения. У нас появились болезни, о которых уже давно забыли европейские страны! Начали умирать еще недавно здоровые люди, что самое печальное – дети! Дифтерия, корь, гепатит А и многие инфекционные болезни получили свой расцвет именно при Супрун. Одновременно – регулярные сбои с закупками лекарств и вакцин. А качество многих препаратов вызывало не только озабоченность, но и приводило к летальным исходам! При этом реформа потрясла и самих работников медицинской сферы. Уравнение зарплат ведущих специалистов и обслуживающего персонала уж точно не повысило качество оказываемых медицинских услуг.

Многие истинно хорошие врачи вынуждены были просто выехать на заработки за границу (где их встретили как долгожданных гостей). Давайте себе только представим, какие невероятные затраты несет государство, чтобы подготовить, к примеру, высококвалифицированного хирурга, а потом из-за какого-то недоминистра эти выученные подготовленные специалисты абсолютно бесплатно достаются странам, принимающих их на работу или же в иммиграцию! Давайте вспомним тяжёлые 90-е годы, когда из-за преступного, халатного отношения государственных чиновников к науке мы сначала получили огромный отток мозгов из страны, а в результате уже через 10 лет мы получили колоссальный провал в развитии и производстве практически во всех наукоемких производственных отраслях страны (судостроение, машиностроение, авиастроение и т. д). Теперь давайте просто на минуточку представим, какой квалификации хирурги будут в нашей стране уже через несколько лет, если лучшие уехали или же продолжают уезжают!!!

Не зря в народе абсолютно серьезно, без всякой усмешки, говорят, что реформа имени Супрун – это запланированное уничтожение нашего народа. Об опытах на украинцах заговорили уже не только на уровне пациентов, но и на уровне медиков.

Это все похоже на фильм ужасов, с одной только разницей: фильм мы смотрим на экране, а медицинскую реформу – в прямом эфире (online) нашей собственной жизни.

Можно было бы оправдать многочисленные ошибки реформы тем, что нельзя успеть все и сразу, что нужно время, чтобы систему отладить. Можно было бы, если бы речь шла о нескольких месяцах. Но систему никак не могут отладить уже 3 года! А это уже дает повод утверждать, что дело совсем не в ошибках.

С января 2020 года, по плану Супрун, предстоит следующий этап медицинской реформы. Официально это звучит как «автономия медицинских учреждений», «единая электронная система», превращение поликлиник в коммунальные предприятия.

Хорошо это или плохо – зависит не от красивых названий, а от реальной способности «реформаторов» организовать систему.

К примеру, переход медучреждений из государственных в частные в Грузии был действительно успешным. Но! Там для этого успеха сначала продумали всю реформу до мелочей.

В том числе ввели страховую медицину, предварительно обеспечив страховкой от государства всех пенсионеров и малоимущих, а также обязав работодателей обеспечить страховку для своих работников. Там создали электронную систему, которая позволяет отслеживать абсолютно все действия по отношению к пациенту. Там действительно заработал механизм конкуренции в сфере медицинских услуг и, соответственно, усовершенствование качества услуг.

А насколько украинский МОЗ подготовил систему к следующему этапу реформирования? И какой может быть эта подготовка, если во многих официально утвержденных документах «реформаторы» даже не потрудились заменить слова «американский» на «украинский». Но если бы нам за эти три года построили американскую систему медицины, то эти ошибки можно было бы и простить, а так это лишь элементарная халатность при вычитывании ошибок после гугл-переводчика!!! Вдумайтесь, реформу одной из основных отраслей любого цивилизованного государства — медицины — готовят не специалисты-медики, а канцелярские работники Минздрава с помощью перевода каких-то работ американских специалистов!!!!

Посмотрим на факты.

Предполагается, что государство больше не будет содержать больницы и платить зарплату медикам так, как это было раньше. Вместо этого медучреждения переводят на систему оплаты за услуги, оказанные пациентам. Другими словами, медучреждения становятся предприятиями: предоставил услугу – получил оплату, не предоставил – не получил. Медикам теперь придется думать не только о лечении, но и о том, как заработать себе на зарплату.

И в этой связи есть несколько нюансов.

Первое.

Тарифов, по которым медучреждения должны получать оплату за оказанные услуги, не существует. На сегодняшний день в Украине нет документа, который регламентировал бы стоимость услуг. Более того, нет даже алгоритма утверждения такого тарифа!

Второе.

Представьте себе, что вы как предприниматель торгуете, к примеру, велосипедами. Велосипеды пользуются спросом. Но! Оплату за каждый проданный товар вы можете получить только через месяц, и только в случае, если сможете доказать, что вы действительно велосипед продали, а не подарили. Вопрос: как быстро вы обанкротитесь?

Так вот следующий этап реформы подразумевает отсрочку получения платежа больницами – более месяца! Как вы думаете, как смогут нас лечить наши врачи, если оплату за эти услуги они будут получать в лучшем случае с отсрочкой на месяц? Такая реформа вернёт нам врачей из эмиграции или хотя бы остановит отток из страны лучших специалистов?

Третье.

До сих пор нет четких правил отчетности медучреждений за оказанные услуги. Медики элементарно не знают, каким образом они могут доказать, что действительно предоставили услугу. Механизм попросту не прописан.

Представьте себе, что все медицинские учреждения страны одновременно начинают присылать Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) счета и отчетную документацию кто какую придумал. Сколько нужно времени, чтобы упорядочить эти километры бумажных сводок, проверить реалистичность предоставленных услуг и оплатить? Сколько на это необходимо будет нанять дополнительных работников (чиновников) в НСЗУ, дабы хоть как-то упорядочить все получаемые данные?!

Для того, чтобы избежать хаоса и падения всей системы, в цивилизованных странах используют единую электронную систему. Систему, которая содержит абсолютно все данные по каждому пациенту. Согласитесь, механизм рациональный, и уже доказал свою эффективность в европейских странах.

Но у нас в большинстве случаев умеют только красиво петь и рисовать в фотошопе картинки будущей реформы. А когда доходит до дела, то весь процесс тормозится на этапе глубокой ж…пы.

Именно так и происходит сейчас в сфере медицины. Обществу красиво рассказали о внедрении единой медицинской электронной системы E-HEALTH. Более того, заверили, что даже деньги из бюджета на нее не выделялись, а все было профинансировано некими «донорами» в сумме 400 тыс. дол. Правда ведь, звучит как в сказке.

Обществу, конечно, не рассказали, что для работы E-HEALTH нужно сначала установить систему электронного документооборота в каждое медицинское учреждение, стоимость которой на 10 рабочих мест составляет минимум 200 тыс. грн. Вот он, бесплатный сыр в мышеловке. Но и это еще не все. Медицинские учреждение Николаева, которые уже попытались установить все «дополнительные элементы» к «бесплатной» системе E-HEALTH за 200 тыс. грн, даже не ожидали, что вся информация, вносимая ими в эту систему, будет доступна исключительно на территории этой больницы. А доступа извне к ней не будет. Почему всю эту аферу назвали единой медицинской электронной системой, не понятно. Ведь единой она по факту не является. По факту это автономные системы внутри каждого медицинского учреждения, никак между собой не связанные. И каким образом будет проходить отчетность за предоставленные услуги, медики до сих пор не понимают.

Чтобы подстраховать все эти нововведения и хотя бы защитить медиков от возможных долгов по зарплате, может быть выделено финансирование из местных бюджетов. То есть, за ошибки Супрун наш город должен будет заплатить не один десяток миллионов гривен!!! Но пуганет даже не этот факт, а факт того, что все профильные чиновники молчат, как будто воды в рот набрали. Как депутат городского совета официально заявляю, что на 1 сентября 2019 года не было ни одного совещания, посвящённого подготовке бюджета на 2020 год. А ведь три месяца осени пролетят очень быстро, и наступит декабрь — время голосовать за бюджет!

Но бюджетный процесс – это не просто какое-то точечное голосование в декабре. Наоборот, это большая работа, которая должна быть плановой: не только на год вперед, но и на 2-3-5 лет вперед. Это должно быть долгосрочное планирование на основании стратегических задач городской власти. А бюджет на следующий год должен начать прописываться детально сразу же после окончания предыдущего года. В такой системе работы уже сейчас чиновники финуправления должны были представить депутатам основу бюджетного документа, и обсуждение городского бюджета-2020 должно было быть, так сказать, в самом разгаре, открыто, публично.

Знаете, на каком этапе бюджетного процесса город находится сейчас?

Этого не знает никто: ни мы — жители города, ни исполнители — руководители департаментов и управлений, думаю, и городской голова вместе со своими замами не в курсе бюджетного процесса-2020, потому что его попросту нет, как не было и в прошлом году, и в позапрошлом году, и два, и три года назад.

Чиновники впервые покажут депутатам нечто, называемое бюджетом, с пустыми графами и спрятанными между строчками непонятными вложениями, 27 декабря. И тогда начнутся судорожные метания и заседания до глубокой ночи под вывеской того, что бюджет нужно принять. И в этом всем хаосе вопрос финансирования наших медицинских учреждений в свете предстоящей реформы – как черная дыра в огромном космосе. Все знают, что она есть, но никто конкретно ее никогда не видел.

Вся эта непродуманность, хаотичность, я бы даже сказал, халатность в реформировании системы здравоохранения чревата серьезной проблемой уже с 1 января. И под удар попадут все: как пациенты, так и медики. И уж совсем не завидую главврачам, которым нужно будет в этом бардаке каким-то образом хотя бы не дать больницу развалить.

И в завершение.

Нужно ли реформировать систему здравоохранения? Считаю, что, конечно, нужно. Как нужно реформировать и систему образования, и систему местного самоуправления, и еще много других систем, которые нас, общество, не устраивают.

Но есть одно «но». Ни в коем случае к реформированию какой-либо системы нельзя допускать негодяев, халтурщиков и идиотов.

P.S.: Если управление здравоохранения города под руководством городского головы так и будет продолжать плыть по течению и не займет жесткую позицию по предотвращению уничтожения медицины, то уже в ближайшее время вместо строительства новых жилых кварталов нам нужно будет строить все новые и новые кладбища!

Игорь Дятлов