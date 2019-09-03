Металлический и позитивный — новый элеватор в семье ГК Прометей

Летом этого года в активе ГК «Прометей» появился еще один элеватор расположенный в пгт. Николаевка, Одесской области. Это первый элеватор компании с металлическими силосами.

Об этом сообщает Elevatorist.com.

Смена ракурса

Элеватор был построен в 2012 году. Его мощности по единовременному хранению — 62 тыс. т зерновых. Ранее элеватор принадлежал компании «Кернел». Этим был обусловлен стиль его работы — предприятие ориентировалось в основном на подсолнечник. А вот «Прометей» в перспективе настроен расширять на этом зернохранилище спектр принимаемых культур.

- Элеватор от предыдущей компании мы получили в хорошем состоянии. Нареканий нет. На данный момент будем заниматься заготовкой подсолнечника. В дальнейшем планируем принимать абсолютно все культуры. Наша производственно-технологическая лаборатория аттестована на все зерновые, зернобобовые и масличные, — говорит генеральный директор элеваторного направления ГК «Прометей» Карен Гороян.

На какие именно культуры будет смещен акцент, покажет дальнейшая работа. Пока на элеваторе изучают севооборот в регионе.

- Увидим потребности местных аграриев и будем работать под клиента, — уточняет директор элеватора Данил Данилов.

Производственные мощности элеватора

Производственные мощности предприятия также позволяют работать с любыми культурами. На элеваторе установлено преимущественно американское оборудование — силосы CHIF, две зерносушилки Mathews Company с производительностью 60 т в час.

Транспортное оборудование имеет производительность 250 т/час.

- Мы стараемся перемещать подсолнечник по элеватору на более низких скоростях, чтобы уменьшить травмирование. На линиях у нас работает аспирация, которая вытягивает легкий сор во время транспортировки зерна. Это позволяет в дальнейшем не подрабатывать подсолнечник сепараторами, — делится директор элеватора Данил Данилов.

Единственное, что придется сделать на элеваторе для расширения спектра приемки культур — построить дополнительную завальную яму. Сегодня там одна завальная яма на 60 м³. Как говорят на элеваторе, в нее может вместиться зерно с трех КАМАЗов.

- Для приемки разных культур на этом элеваторе достаточно емкостей, а вот одной завальной ямы — мало. У нас в планах добавить еще одну, тогда мы сможем параллельно принимать две культуры. Например, кукурузу и подсолнечник, пшеницу и рапс. При необходимости построим и больше, — говорит руководитель.

По его словам, элеватор очень комфортен в работе. Там установлены 7 оперативных емкостей. Это позволяет ускорять приемку и отгрузку зерна.

- Если нужно быстро разместить зерно, не задерживая транспорт, мы можем направить его в оперативные емкости. Когда спадет поток на приемке, зерно можно почистить, посушить и направить в силос, — делится Данил Данилов.

По его словам, благодаря такой технологии, сокращается движение зерна по элеватору, что только в пользу подсолнечнику, так как любое лишнее передвижение травмирует масличную и добавляет ей сора от поврежденных зерен.

- Мы будем оптимально просчитывать маршрут, чтобы свести к минимуму все потери, — говорит директор элеватора.

Для увеличения скорости приемки и отгрузки зерна на элеваторе также планируют приобрести новые приборы в лабораторию.

- В наших планах в ближайшее время покупка приборов, соответствующих современным требованиям, для проведения экспресс- анализа по белку, клейковине, влажности и выходу масла, — говорит технолог элеватора Наталья Ступко.

Комплекс полностью автоматизирован. Им управляет один оператор. Автоматизацию выполняла американская компания CHIF, которая поставляла на этот объект силосы и транспортное оборудование. Зернохранилище имеет большой потенциал в экономии энергорессурсов.

- На основном производстве в смене у нас работает три человека — это оператор, который управляет всеми процессами с помощью компьютера, лаборант и мастер смены. Вся работа зернохранилища отображается на мониторе. Оператор видит на экране функционирование оборудования, передвижение зерна по маршрутам, и даже получает сигналы о поломках. В общую систему заведены данные с датчиков термометрии и системы пожарной безопасности. Если возникают какие-то форс-мажоры, оператор останавливает работу, и специалисты ликвидируют проблему. Можно сказать, что этот элеватор — это один огромный компьютер, — объясняет Данил Данилов.

По его словам, автоматизация позволяет оптимизировать все расходы на элеваторе.

Коллектив

Не для кого ни секрет, что смена собственника на любом предприятии — это определенное потрясение для работников. Бывает, что люди в таких ситуациях уходят, и это создает проблему. В данном случае все наоборот.

- Компания «Прометей» достаточно стабильная и хорошо работает. Зарплаты у нас для региона высокие. Сотрудники имеют полный соцпакет. К тому же у нас нет сезонности, мы не будем увольнять людей зимой, — говорит Данил Данилов.

Он считает, что кроме материальной мотивации, очень важна атмосфера в коллективе.

- Сегодня большая редкость, когда человеку нравится его работа. А у меня именно так — я получаю удовольствие от работы. И весь коллектив у нас всегда на позитиве. Благодаря этому и клиенты, приезжающие на элеватор всегда уезжают с зарядом хорошего настроения. Представьте, если бы здесь сидели все смурные… Мы ведь в обычной жизни зачастую покупаем товары у приветливых продавцов, и обходим стороной угрюмых и невежливых. Точно так и в нашей сфере. Когда у тебя живой коллектив, работа в удовольствие, то и клиент всегда будет доволен, — поделился секретами позитивного менеджмента директор элеватора.

Максимум услуг для клиента

Хорошее настроение клиенту на элеваторе создают не только улыбками. Здесь внедряют политику открытости и универсальности.

- Наш клиент, привозя продукцию, может присутствовать на предприятии от визировки зерна до выгрузки его в завальную яму. Мы также разрешаем присутствовать в лаборатории, чтобы клиент видел, что мы все делаем честно, — говорит директор элеватора.

Кроме того, на предприятии стараются оказать наиболее полный спектр услуг, вплоть до калибровки семян — с такой просьбой уже обращались на зернохранилище.

ГК «Прометей» на всех своих элеваторах открывает «Агромаркеты» — помимо традиционных услуг компания предоставляет возможность аграриям приобрести на зернохранилищах широкий ассортимент минудобрений. А в скором времени еще появятся СЗР и семена.

- Мы хотим, чтобы клиент привез зерно и на этой же машин забрал удобрения. Таким образом, мы помогаем ему сокращать затраты на логистику. Фермеру не нужно дополнительно гнать машину, чтобы где-то еще купить удобрения, — говорит генеральный директор ГК «Прометей» Карен Гороян.

Данил Данилов добавляет, что в регионе, где расположен элеватор, цены на удобрения у предприятия наиболее конкурентные.

- Если просчитать логистику и затраты, то фермер будет только в плюсе. Плюс мы предоставляем скидку, если нам привозят зерно в обмен на удобрения, — объясняет директор предприятия.

На элеваторе надеются, что все это даст хорошие плоды в плане сотрудничества с аграриями.

Ближайшие планы

Как уже было сказано, в составе ГК «Прометей» элеватор работает небольшое время. На этот сезон в планах сделать минимум один оборот. Максимум там пока не устанавливают, но будут к нему стремиться.

- Сейчас элеватор начал принимать подсолнечник. Пока все идет хорошо, но еще рано говорить о результатах и о конкретных планах. Отработаем год, он покажет, какие конкретные задачи ставить перед предприятием, — объясняет Карен Гороян.

Окупить покупку этого элеватора в компании планируют за 3 года.