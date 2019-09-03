Подходы к Николаевской ОГА закрыли колючей проволокой и блокпостами

Во вторник, 3 сентября, подход к зданию Николаевской ОГА обнесли колючей проволокой и выставили вокруг него блокпосты. Таким образом личный состав 191 отдельного батальона территориальной обороны отрабатывает учения.

Об этом сообщает NikLife.

Активная фаза учений продлиться с 3 по 5 сентября. В рамках её и выставлены все эти оборонительные сооружения. Кроме того, вокруг ОГА ходят вооруженные патрули.

Также в ходе учений военнослужащие отработают организацию пропускного режима - на трассах Р06 (в направлении Новой Одессы) и М14 (возле заправки WOG и в направлении Одессы).

Кроме ОГА, солдаты организовали охрану Ингульского и Южнобугского мостов, Центральной администрации. В эти же дни по городу будут ходить военные патрули.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине проходят учения 191-го батальона территориальной обороны.