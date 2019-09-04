«Это будет победа всех», - глава Николаевского облсовета хочет признать состояние трассы Н-14 чрезвычайным и отремонтировать ее без тендера

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко хочет, чтобы депутаты на ближайшей сессии признали состояние дороги Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» чрезвычайным, чтобы ее отремонтировали без тендера.

Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, на 10 сентября Виктория Москаленко созывает внеочередную сессию облсовета - будут обсуждать критическое состояние дорог.

Так, она отметила, что необходимо привлечь внимание нового правительства к дорогам, которые есть в собственности государства. По ее мнению, состояние дорог - «это и есть лицо государства, а лицо региональной власти».

— Мы собираемся признать состояние дорог катастрофическим и обратиться в центральный орган власти, чтобы эта дорога Н-14 на Кропивницкий, ее состояние было признано катастрофическим, чрезвычайным. Это возможно, такая практика была, когда в 2011 году дорогу на Одессу признали чрезвычайной и деньги были без тендера, чтобы не было вот этих историй с заблокированием тендера, разблокированием, подрядчики те, не те. Мы без тендера определим договорные отношения, и эта дорога должна быть сделана по отдельной процедуре, так как у нее будет чрезвычайное состояние. Мы уже пытались это сделать, но правительство прошлое не обращало на это внимание. Тем более она по всем критериям признана самой худшей. Она не может быть в таком состоянии. Она должна ремонтироваться по отдельной процедуре, без тендера. Если это будет сделано, это будет победа всех, – отметила она.

Напомним, как Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.

Еще отметим, как в августе чиновники ОГА и министр Омелян в интернете начали рассуждать, хорошо ли в Николаевской области тратят деньги на ремонт дорог.

Как сообщалось ранее, 6 июня после жалобы фирмы «Полтавабудцентр» АМКУ отменил торги по определению подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен.

В средине июня Антиминопольный комитет Украины оштрафовал взаимосвязанные фирмы «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» на общую сумму в 15,6 миллионов гривен за то, что они «соревновалась» за победу на 17 тендерах по ремонту дорог в Николаеве. Также АМПУ запретил этим фирмам в публичных закупках в течение трех лет. Фактического директора двух фирм Араика Амирханяна задержали сотрудники СБУ непосредственно в помещении АМКУ 19 июня.

Позже суд разрешил «Полтавабудцентру» и «Дорлидеру» участвовать в тендерах – первая фирма подалась на миллиардные торги по трассе Н-14.

Также напомним, как в апреле тогдашний глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме, которая подала жалобу.

Добавим, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.

Также сообщалось, что на Николаевщине продолжают ремонт самых проблемных участков трассы Н-14 – для дальнейших работ нужно еще ₴1,6 миллиарда.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что 120 миллионов из 500 выделенных на капитальный ремонт многострадальной трассы Н-14 (Николаев -Кропивницкий) не будут освоены, потому что тендер перенесли на октябрь.