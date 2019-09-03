В Украине полностью изменят нормы высадки и полива деревьев, - Минрегион

В Украине планируют полностью изменить устаревшие нормы высадки и полива деревьев вдоль улиц и на площадях на более современные, ориентируясь на зарубежный опыт.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

По его словам, причиной плохого роста деревьев в нашей стране является то, что они неправильно высаживаются и поливаются.

- Итог - куча средств, выброшенных на ветер, ведь в таких условиях даже самые выносливые растения долго не протянут, - отметил замминистра.

По его словам, Минрегион взял за основу «европейский и другой зарубежный опыт», чтобы изменить устаревшие нормы.

- Есть несколько действенных и действительно крутых идей, которые можно было бы реализовать в Украине. Поэтому планируем более подробно изучить это и внести соответствующие изменения в государственные строительные нормы по благоустройству, - отметил он.

Парцхаладзе подчеркнул важность обновления вышеупомянутых норм, ведь деревья «играют очень важную роль в развитии городов, улучшении их экологического состояния и комфорта жителей».

- Например, на одной и той же улице, но без деревьев, температура летом может достигать 43, а то и 50 градусов. С деревьями она снижается практически вдвое - до 18-26 градусов, - пояснил чиновник.

Итак, планируется изменить ряд требований по высадке, уходу и поливу деревьев вдоль улиц, на аллеях и площадях. В частности, высаживать только крупномерные деревья с правильно сформированной кроной, пояснил Парцхаладзе.

При этом планируется предусматривать профессиональные системы посадки деревьев в городских условиях, способствующих более эффективному их поливу, а также специальные панели, которые не позволяют корням «подрывать» покрытие над ними.

- В Канаде работает подобная система TreeParker, которая обеспечивает необходимое пространство для роста корневой системы, выдерживает транспортные нагрузки и дополнительно способствует управлению ливнестоками, - привел пример чиновник.

Напомним, ранее в Минрегионе заявляли, что в общественных местах установят автоматы для сбора пластиковых бутылок.