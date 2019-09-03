«Все испортил Володя Зеленский», – Лукашенко рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть желание поехать на работу на электромотоцикле или на велосипеде, но он не может этого сделать из-за Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом глава Беларуси сказал 2 сентября во время посещения школы в Минске, говорится в сюжете телеканала ОНТ.

– Меня всегда тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: «Я буду на велосипеде ездить». И я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: «Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал». Поэтому я от этого отказался. Но это великое дело, – сказал Лукашенко.

Напомним, как Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ездит на велосипеде на работу из соображений безопасности.