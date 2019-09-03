В Николаеве несколько домов остались без света из-за аварии на бесхозной подстанции - облэнерго может сделать ремонт, но нужно разрешение горвласти

В Николаеве многоквартирные дома в районе улиц Китобоев и 12-я Продольная 2 сентября остались без электроснабжения из-за аварии на трансформаторной подстанции.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблэнерго».

Так, 2 сентября в 20:19 на коллцентр АО «Николаевоблэнерго» поступила информация об отсутствии электроснабжения в многоквартирных домах в районе улиц Китобоев и 12-я Продольная. Приехав на место работники АО «Николаевоблэнерго» выявили массовые повреждения оборудования на трансформаторной подстанции №583, от которой и осуществляется электроснабжение многоквартирных домов данного района.

«Для возобновления электроснабжения необходимо провести ремонтные работы с частичной заменой оборудования. Однако энергетики не в праве выполнять данные работы, поскольку трансформаторная подстанция № 583 не находится на балансе АО «Николаевоблэнерго». АО «Николаевоблэнерго» готово принять ТП №583 на свой баланс, обслуживать ее и ремонтировать, но для этого должно быть содействие местных органов власти. А для устранения сложившейся аварийной ситуации энергетикам необходимо соответствующее обращение городских властей, которое даст законное право на проведения работ в электроустановках ТП №583», - говорится в сообщении.

Напомним, как 29 мая из-за аварии на подстанции в части центра города отключился свет, в том числе и уличное освещение.