ГАСК проверил ход строительства главной площади Николаева и нашел ряд нарушений

В Николаеве Соборная площадь строится с нарушениями – в частности, в проекте не предусмотрено нужное количество парковочных мест, а также нет всех условий для свободного передвижения маломобильных групп населения.
Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили в Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области.
Как рассказала заместитель начальника Надежда Епифанова, по проекту на площади могут находиться около семи тысяч человек. По законодательству для такого количества людей должны быть предусмотрены парковочные места, которых в проекте нет в таком количестве.
— В ходе проверки, которая проходила на основании обращения общественной организации «Сильные вместе», мы обнаружили, что проектом на проведение строительных робот предусмотрено количество периодически находящихся на объекте семь тысяч человек. Это нормально, учитывая полумиллионный город, но для семи тысяч, по Государственным строительным нормам, должны быть предусмотрены, как минимум, парковочные места и их должно быть более четырехсот. Их в проекте нет, - рассказала Надежда Епифанова.
Кроме того, в проекте не предусмотрены санузлы.
— Далее – должны быть предусмотрены санузлы. Допустим, проводится на площади концерт, собралось семь тысяч человек, парковки нет, туалетов нет, люди куда пойдут? За горсовет или в палисадники на верхнем БАМе? Санузлы должны быть, обязаны быть учтены в проекте и, соответственно, реализованы, - отметила начальник ГАСК.
Кроме того, после того, как рабочие обнаружили под землей часть Магистрата, в проект должны быть внесены изменения, поскольку под землей могут проходить подземные коммуникации.
— Зачем нужны изменения в проект? Возле Магистрата не должны быть проложены сети системы водопровода, канализации – это только маленькая часть работы, которая должна быть проведена. Допустим, этот Магистрат затопит, он разрушится, люди будут продолжать ходить по стеклу, под которым находится непонятно что, - сказала Надежа Епифанова.
Кроме того, в инспекции «Преступности.НЕТ» предоставили обращение сотрудников патрульной полиции, которые сообщили, что подрядчики в нарушение законодательства самовольно уменьшили подъездную дорогу к мэрии.
— Получается как – нужно будет там проехать карете скорой помощи или встать пожарной машине и они не смогут этого сделать, так как подрядчик, никого не предупредив, не получив разрешение у патрульной полиции, по сути, сокращает дорогу, по которой ездят машины, - сказала Надежда Епифанова.
Одно из главных нарушений – несоблюдение всех условий, предусмотренных законом, для передвижения по площади маломобильных групп населения. В частности, в проекте должны быть предусмотрены тактильные плиты и специальные парковочные места.
— Это все не самое важное – к нам обратились несколько общественных организаций, включая людей с инвалидностью. Когда мы провели проверку, то поняли, что их возмутило – в проекте, кроме пандусов, не учтено многое из того, что должно быть на площади для людей, передвигающихся на колясках, или для слепых. Должны быть тактильные плиты, специальные парковочные места, я уже не говорю о том, что в жару там будет невыносимо находится, а в проекте не учтены ни навесы, ничего, - отметила Надежда Епифанова.
Надежда Епифанова отмечает, что инспекция обращалась в мэрию с запросом о проведении проверки, однако в горсовете находили причины для отказа.
— Мы посылали уведомление о проверке заказчику строительства Департаменту ЖКГ горсовета, нам отказали в проверке – сначала их не устраивает, что мы хотим провести проверку по запросу общественной организации, так как она не является юридическим лицом, потом, после того, как мы предоставляем доказательства обратного, нас снова тормозят, - отмечает Надежда Епифанова.
В случае, если нарушения не исправят, местная инспекция не сможет рекомендовать объект ко введению в эксплуатацию.
— Потом в мэрии скажут, что виноват ГАСК, а наша задача следить, чтобы было согласно к законодательству в сфере градостроительства, в соответствии к градостроительными нормами, - добавила Надежда Епифанова.
Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.
В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.
В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.
Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.
Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.
Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.
При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца.Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.
Позже, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовал перераспределение бюджета для ДЖКХ на 2019 год.
В частности, 3 июля, на тайном заседании бюджетной комиссии ее члены согласовали это решение исполкома от 1 июля.
Как известно, археологи на Соборной площади нашли часть здания магистрата (гауптвахты) – одного из первых зданий в Николаеве, построенного в конце XVIII века.
Отметим, что на реконструированной Соборной площади городская власть намерена накрыть прочным стеклом обнаруженный предположительно фундамент Магистрата, а также установить рядом с ним 3D модель здания.
5 июля, в Николаеве на Соборной площади рабочие фирмы «Пик-строй», которая выполняет работы по реконструкции, начали укладывать гранитную плитку.
Как известно общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. Также чиновники предлагали депутатам согласовать перераспределение более 60 миллионов гривен, чтобы успеть с реконструкций до Дня города - половину из сэкономленных средств Департаментом ЖКХ, а вторая половина из 216,5 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, депутаты бюджетной комиссии не согласовали этот проект решения.
10 июля, депутаты горсовета на сессии согласовали перераспределении остатков с 2018 года. Из 216,5 миллионов на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен. В связи с этим, Александр Сенкевич заявил, что фонтаны на Соборной площади из-за недофинансирования могут не запустить в срок.
А уже 11 июля, представитель фирмы ООО «Пик-строй», которая проводят реконструкцию Соборной площади в Николаеве, сообщил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить, так как финансирования от города нет.
17 июля департамент ЖКХ Николаевского горсовета перечислил на счет одесской фирмы БВК «Пик-Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади, 18,5 миллионов гривен.
2 августа, мэр Николаева Александр Сенкевич проинспектировал ход реконструкции Соборной площади. Он пообещал открыть ее ко Дню города, но без фонтанов и световых опор, – те появятся в октябре.
Во время археологического исследования территории памятника было найдено небольшое помещение, где согласно старым картам, находилось строение гауптвахты. Там же нашли предметы быта и пушечное ядро. Все результаты исследований в отделе охраны культурного наследия пообещали показать на мероприятиях, посвященных Дню археолога в сентябре.
В частности, полиция открыла уголовное производство по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина по факту якобы незаконного проведения работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия. Речь шла о найденных артефактах античного памятника археологии «Поселение Бульвар», что датируется IV-III ст. до н.э.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не исключает, что может подать в суд заявление о препятствии членом исполкома Владимиром Тимошиным работе исполнительной власти.
Как известно, в Николаеве на реконструированной Соборной площади в день празднования 230-летия города помимо фонтанов не будет также деревьев в кадках, фонарей и мобильных лавок.