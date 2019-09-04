ГАСК проверил ход строительства главной площади Николаева и нашел ряд нарушений

В Николаеве Соборная площадь строится с нарушениями – в частности, в проекте не предусмотрено нужное количество парковочных мест, а также нет всех условий для свободного передвижения маломобильных групп населения.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили в Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области.

Как рассказала заместитель начальника Надежда Епифанова, по проекту на площади могут находиться около семи тысяч человек. По законодательству для такого количества людей должны быть предусмотрены парковочные места, которых в проекте нет в таком количестве.

— В ходе проверки, которая проходила на основании обращения общественной организации «Сильные вместе», мы обнаружили, что проектом на проведение строительных робот предусмотрено количество периодически находящихся на объекте семь тысяч человек. Это нормально, учитывая полумиллионный город, но для семи тысяч, по Государственным строительным нормам, должны быть предусмотрены, как минимум, парковочные места и их должно быть более четырехсот. Их в проекте нет, - рассказала Надежда Епифанова.

Кроме того, в проекте не предусмотрены санузлы.

— Далее – должны быть предусмотрены санузлы. Допустим, проводится на площади концерт, собралось семь тысяч человек, парковки нет, туалетов нет, люди куда пойдут? За горсовет или в палисадники на верхнем БАМе? Санузлы должны быть, обязаны быть учтены в проекте и, соответственно, реализованы, - отметила начальник ГАСК.

Кроме того, после того, как рабочие обнаружили под землей часть Магистрата, в проект должны быть внесены изменения, поскольку под землей могут проходить подземные коммуникации.

— Зачем нужны изменения в проект? Возле Магистрата не должны быть проложены сети системы водопровода, канализации – это только маленькая часть работы, которая должна быть проведена. Допустим, этот Магистрат затопит, он разрушится, люди будут продолжать ходить по стеклу, под которым находится непонятно что, - сказала Надежа Епифанова.

Кроме того, в инспекции «Преступности.НЕТ» предоставили обращение сотрудников патрульной полиции, которые сообщили, что подрядчики в нарушение законодательства самовольно уменьшили подъездную дорогу к мэрии.

— Получается как – нужно будет там проехать карете скорой помощи или встать пожарной машине и они не смогут этого сделать, так как подрядчик, никого не предупредив, не получив разрешение у патрульной полиции, по сути, сокращает дорогу, по которой ездят машины, - сказала Надежда Епифанова.

Одно из главных нарушений – несоблюдение всех условий, предусмотренных законом, для передвижения по площади маломобильных групп населения. В частности, в проекте должны быть предусмотрены тактильные плиты и специальные парковочные места.

— Это все не самое важное – к нам обратились несколько общественных организаций, включая людей с инвалидностью. Когда мы провели проверку, то поняли, что их возмутило – в проекте, кроме пандусов, не учтено многое из того, что должно быть на площади для людей, передвигающихся на колясках, или для слепых. Должны быть тактильные плиты, специальные парковочные места, я уже не говорю о том, что в жару там будет невыносимо находится, а в проекте не учтены ни навесы, ничего, - отметила Надежда Епифанова.

Надежда Епифанова отмечает, что инспекция обращалась в мэрию с запросом о проведении проверки, однако в горсовете находили причины для отказа.

— Мы посылали уведомление о проверке заказчику строительства Департаменту ЖКГ горсовета, нам отказали в проверке – сначала их не устраивает, что мы хотим провести проверку по запросу общественной организации, так как она не является юридическим лицом, потом, после того, как мы предоставляем доказательства обратного, нас снова тормозят, - отмечает Надежда Епифанова.

В случае, если нарушения не исправят, местная инспекция не сможет рекомендовать объект ко введению в эксплуатацию.

— Потом в мэрии скажут, что виноват ГАСК, а наша задача следить, чтобы было согласно к законодательству в сфере градостроительства, в соответствии к градостроительными нормами, - добавила Надежда Епифанова.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.