В николаевской многоэтажке несколько дней нет газа - подачу не могут возобновить, потому что неизвестно, откуда идет ток

В центре Николаева, в одном из многоэтажных домов по проспекту Центральному 141 А, уже несколько дней нет газа из-за обнаруженного тока на газопроводе.

Об этом изданию «Преступности.НЕТ» сообщили жители дома.

По словам местной жительницы, на выходных жители дома обнаружили, что их газовая труба очень горячая из-за чего они вызвали газовую службу, которая на месте перекрыла газ, чтобы не произошло аварии. Позже ЖЭК дал разрешение на восстановление газоснабжения в квартирах, однако когда газовщики приехали на место, то труба начала искрить и снова биться током. При этом, женщина отметила, что после последнего визита газовщиков никто не занимается проблемой, а жители дома страдают, так как не могут приготовить еду, а в доме дети.

В свою очередь, в пресс-службе АТ «Николаевгаз» отметили, что ситуация им известна и они держат ее на контроле, однако возобновить газоснабжение не могут, пока не найдут и не устранят причину тока. При этом, в пресс-службе уточнили, что искать причину должен ЖЭК совместно с облэнерго, ведь они к электричеству не имеют никакого отношения.

— Газ был отключен по причине тока на газопроводе, это огнеопасно. На днях их ЖЭК прислал нам письмо, что тока на газопроводе нет, все нормально и можно подключать обратно. Наши газовщики уже подъезжали на место, как начали поступать заявки на 104, что по этому адресу опять нагревается газопровод, искрит. То есть мы не можем подключить, потому что опять появился откуда-то ток, как только металл касается трубы, опять идет искра и все бьет током. Видимо это было какое-то подключение к стояку, может электроприбора, что-то не заземлили. Мы не знаем, нужно найти причину, откуда берется этот ток на газопроводе. Кто-то что-то сделал из жителей, наверное, что появляется этот ток. Пока он не будет устранен, мы не сможем подключить газ. Мы сейчас держим связь с главой ЖЭКа, все на контроле, но им нужно, возможно, обратиться в облэнерго, чтобы они с оборудованием нашли, откуда идет ток. Мы работаем только с газовой трубой, а она под напряжением, а с электричеством мы не работаем, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что подобная проблема с током на газопроводе была в одной из многоэтажек по улице Шнеерсона. В частности, один из жителей, отчаявшись, разжег костер во дворе, чтобы приготовить себе еду. Возобновить подачу газа обещали к концу дня.