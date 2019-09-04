«Последствия «разгребать» нам»: Антикоррупционный департамент опубликовал адреса 106 объектов, построенных на газопроводах в Николаеве

«Николаевгаз» предоставил перечень объектов, построенных с нарушением охранных зон газопроводов, из-за чего возникают сложности при проведение работ. В связи с этим антикоррупционный департамент Николаевского горсовета начал прорабатывать объекты, указанные в данном списке.

Об этом сообщается в Facebook Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

«Более 10-ти лет в Николаеве разрешалось строить на коммуникациях. Сейчас, когда они начинают приходить в негодность, их ремонт становится невозможным из-за построек. Последствия решений, которые были приняты, теперь придется «разгребать» нам. А это довольно трудно, потому что люди имеют действующие правовые документы, где прописано право собственности или аренды. В некоторых случаях придется обращаться в суд. Процесс обещает быть не быстрым, но мы справимся», - Андрей Ермолаев, директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

В Департаменте отметили, что с начала 1990-х годов в городе размещали капитальные и временные сооружения прямо на подземных коммуникациях. Во многих случаях - вполне законно, но соответствующие документы выдавались.

«Со временем состояние сетей не улучшается и они требуют замены или ремонта, который выполнить невозможно. Ведь на этом месте может располагаться, например, рынок. Так было в начале августа, когда на ул. Океановской не могли устранить утечку. Потому что на месте, где проходил канализационный коллектор, стояли торговые сооружения рынка «Феникс», – говорится в сообщении.

Сейчас получено письмо от АО «Николаевгаз», как Оператора ГРМ, с перечнем из 106-ти объектов, расположенных с нарушением охранных зон газопроводов. Отмечается, что это делает невозможным проведение работ и может привести к аварийно-опасной ситуации.

Департаментом внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции предоставленный перечень прорабатывается. Будут собраны и поданы соответствующие документы на рассмотрение комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Николаевского городского совета для вынесения вопроса расторжения договоров аренды на сессию Николаевского горсовета. Также соответствующие документы будут представлены на рассмотрение исполнительного комитета с целью отмены сервитутов.

«Вопрос будет решен, но его решение потребует времени», - подытожили в департаменте.

Как известно, в Корабельном районе Николаева ночью на углу проспекта Богоявленского и улицы Океановской (бывшая Артема) незаконно установили семь киосков. Позже выяснилось, что у предпринимателей, которые установили в ночь на 17 августа семь киосков по проспекту Богоявленскому, 338 есть договора аренды земли, а также паспорт привязки к местности для установки МАФов, однако их законность сомнительна.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко подала ряд депутатских обращений по проверке законности размещения семи киосков по проспекту Богоявленскому, 338 на газовой трубе.

Позже предпринимателям, которые установили МАФы на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева, выписали предписание из-за нарушений при возведении объекта, в том числе размещения киосков на газовой трубе.