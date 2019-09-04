В Николаеве 7 сентября на час разведут оба Ингульский и Варваровский мосты

Фото из архива В субботу, 7 сентября, в Николаеве на час разведут Южнобугский (Варваровский) и Ингульский мосты.

Об этом сообщается на Facebook-странице коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог».

Разведение мостов запланировано на время с 12:00 по 13:00 7 сентября. Однако причина этого не уточняется.

Напомним, как 6 августа в Николаеве планировалось разведение Южнобугского (Варваровского) и Ингульского мостов. Предполагалось, что разведение мостов состоится с 12:00 до 13:00. Причина - вход в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».