Разрисовавших остановку в центре Николаева вандалов установили – вознаграждение за помощь выплатят сразу нескольким людям

Личность вандалов, которые разукрасили остановочный комплекс на улице Фалеевская в Николаева, удалось установить.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Как известно, в Николаеве в ночь на 17 августа вандалы разрисовали троллейбусную остановку на углу Центрального проспекта и улицы Фалеевской. Мэр Николаева Александр Сенкевич обещал 5 тысяч гривен за информацию о вандалах.

В горсовете также заверили, что городской глава Александр Сенкевич выплатит вознаграждение за информацию, которая помогла найти причастных к порче имущества.

«Деньги получат несколько неравнодушных николаевцев. Так 3 сентября мэр встретился с жительницей города, которая одной из первых предоставила необходимые данные. Александр Сенкевич поблагодарил горожанку за то, что не осталась в стороне», – сообщили в мэрии.

Дерзких «художников» обнаружили благодаря современной системе видеонаблюдения «Безопасный город», которую развивает КП «Городской информационно-вычислительный центр», а также работе службы оперативного реагирования Николаевского городского совета.

Камера, установленная вблизи места происшествия, зафиксировала этот инцидент. Просматривая видео, сотрудники КП «Городской информационно-вычислительный центр» установили факт нарушения, выгрузили нужную запись и передали правоохранителям.

«Досадный инцидент не оставил равнодушными николаевцев. Вскоре в службу оперативного реагирования поступило нужная информация. Следовательно, лица правонарушителей установлено. Это два юноши, которые проживают в Николаеве, однако любить и уважать свой родной город до сих пор не научились», – говорится в сообщении.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Составлен протокол (серия АПР № 266942, статья 155-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение благоустройства города»). Проводятся мероприятия по привлечению причастных к административной ответственности.

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы повредили новую остановку в Корабельном районе.