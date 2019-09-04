Профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги, иначе отопительный сезон может не начаться

Профсоюзный комитет коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» просит финансовой помощи у Николаевского городского совета – деньги нужны на погашение долгов по электроэнергии, иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва.

Об этом сказано в обращении профсоюза на странице в Facebook.

В профсоюзе попросили финансовую помощь для погашения долгов по зарплате, кредитам, налогам и потребленной энергии. Это позволит начать подготовку к отопительному сезону.

«Профсоюзный комитет ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» от имени всего коллектива предприятия в очередной раз обращается в органы местного самоуправления о выделении финансовой помощи для погашения задолженности за потребленную электроэнергию и надлежащей подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020рр, погашение существующей задолженности по заработной плате, по налогам и существующей кредиторской задолженности», - сказано в сообщении.

В профсоюзе напомнили, что в мае 2019 года директор предприятия Николай Логвинов обратился к депутатам-членам комиссии по вопросам бюджета Николаевского городского совета с просьбой предоставить финансовую помощь в сумме 48 миллионов гривен для расчета за долги. Однако деньги так и не были выделены.

«Этого не произошло и 2 сентября с 9.00 утра и по сегодняшний день без электроэнергии осталась административное здание ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресу улица Николаевская, 5-а, работников отправили в вынужденные отпуска», - заявляют в профсоюзе.

Также на предприятии сообщили, что 4 сентября отключили от электроэнергии котельную 112-го микрорайона на Николаевской, 34-б, что в свою очередь приведет к остановке подкачки холодной воды.

«На объектах ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» находится насосное оборудование для повышения давления воды с целью поставки на верхние этажи жилых домов в интересах ГКП «Николаевводоканал». Поэтому отключение данных объектов приведет к остановке подкачки холодной воды и вызовет рост социальной напряженности в Николаеве. Надеемся на скорейшее решение вопроса выделения финансовой помощи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», - сказано в сообщении.

Как известно, 2 сентября от электроснабжения отключили главный офис «Николаевоблтеплоэнерго».

Ранее сообщалось, что на объектах коммунального предприятия ««Николаевоблтеплоэнерго» продолжают отключать электричество, что ставит под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные.