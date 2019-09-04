«Это незаконные действия»: Департамент ЖКХ Николаева совместно с проектантом намерены обжаловать действия ГАСКа, который проверил ход строительства Соборной площади

Фото из архива Адвокат фирмы «Урбан Констракт», по проекту которой сейчас выполняется реконструкция Соборной площади, а также юристы Департамента ЖКХ Николаевского горсовета намерены обжаловать действия ГАСКа, который проводил проверку на объекте, и нашел ряд нарушений.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, по словам проектанта Евгения Парулавы ГАСК провел уже две проверки, и последняя была незаконной, ведь законодательством предусмотрено, что по одному и тому же факту не может дважды проводиться проверка. К тому же, в направлении о проведении проверки должны быть указаны вопросы, в связи с которым и проводится проверка, однако ГАСК этого не уточнял ни в первом случае, ни во втором.

- Перечня вопросов в этих направлениях нет, что опять же является нарушением закона. А так, как мы не видим вопрос, по которому будет проводиться проверка, мы думаем, что проверка проводиться комплексная – по тем же самым вопросам. Поэтому мы и говорим, что это незаконные действия, - отметил адвокат фирмы «Урбан Констракт» Игорь Чайковский (адвокат адвокатского объединения «Закон»).

К тому же юрист департамента ЖКХ Игорь Набатов настаивает на том, что обращения общественных организаций о нарушении требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, на основании которых и осуществлялись проверки нельзя отнести к таким, по которым можно проводить проверки. Во-первых, заявления были оформлены неправильно – не была указана дата документа и регистрационный индекс документа. Во-вторых, в заявлениях не были описаны конкретные нарушения и конкретные субъекты, которые его допустили, хотя этого требует законодательство.

«Такой информации в «Обращении» нет, а поэтому есть все основания считать, что Заявитель (Общественная организация) не выполнил требования п.7 Порядка, а Ответчик (ГАСК) формально подошел к анализу «Обращения», что только подтверждает факт того, что Ответчик (ГАСК) злоупотребляет своими полномочиями и пытается провести соответствующую проверку без достаточных на то правовых оснований», - говорится в иске.

Также отмечается, что ГАСК должен публиковать на своем официальном веб-сайте информацию о проведении проверки, однако до сегодняшнего времени такая информация отсутствует.

В связи с этим, проектант и департамент ЖКХ подали иск в суд касательно обжалования приказа управления ГАСК в Николаевской области «О проведении внеплановой проверки» от 27 августа 2019 года №87/П и заявление об обеспечении иска в виде запрета ответчику совершать определенные действия. Также проектант намерен обжаловать в суде штраф (180 тысяч гривен, - ПН), который выписал ГАСК, – он будет готов к концу недели.

- Мы уверенны, что у нас получится обжаловать действия ГАСКа в суде. Своей некомпетентностью они (ГАСК) просто хотят обязать заказчика переделать проект, превратить площадь в парковку, застроить туалетами и увеличить стоимость объекта на несколько десятков миллионов. Мы понимаем для чего все это делается, чтобы лишить горожан площади и сделать коррупционную составляющую, потому что штраф на проектировщика около 200 тысяч, на подрядчика – около 3 миллионов гривен, на заказчика – около миллиона гривен, - отметил Евгений Парулава.

Что же касается самих нарушений, который выявил ГАСК, то проектант акцентировал внимание на том, что на руках есть экспертиза, результаты которой были положительные, и никаких нарушений выявлено не было.

Что же касается самих нарушений, который выявил ГАСК, то проектант акцентировал внимание на том, что на руках есть экспертиза, результаты которой были положительные, и никаких нарушений выявлено не было.

- У нас есть комплексная экспертиза. Инспектора ГАСКа вообще не имеют права давать оценку проектным решениям проектанта, они могут проверять лишь наличие документов. У инспекторов ГАСКа нет образования строительного, у них нет полномочий проверять проектные решения, как эксперты, потому что у них нет сертификатов эксперта, у них нет сертификатов проектировщика. И по всем тем нарушениям, которые они выявили, у нас есть экспертиза, и здесь нет ни одного упоминания о нарушениях или о том, что были допущены ошибки, или что-то не так. Грубо говоря, на этот документ мы и будем ссылаться в суде, - отметил проектант Евгений Парулава.

Также он отметил, что в ходе первой проверки, сотрудники ГАСКа просмотрели в течении часа документацию, сфотографировали какие-то отдельные ее части, бегло все просмотрели, потому что здесь 400 листов и ушли, а в последний день проверки вызвали в управление и выдали протокол о нарушениях.

В частности, проектант и адвокат фирмы уверенны, что действия со стороны ГАСКа являются заказом со стороны тех, кто оппонирует городской власти.

Что касается отсутствия достаточного количества парковочных мест, то проектант отметил, что ГАСК ссылается на нормы ДБН, которые касаются строительства парковок, а не площадей. Если следовать логике ГАСКа, которые заявляют, что должно быть около 400 паркомест, то это примерно 7 тысяч квадратных метров, в то время как площадь всей Соборной площади – 10 тысяч квадратных метров.

- То есть предложение сделать из площади полностью парковку? – поинтересовался проектант.

Адвокат Игорь Чайковский добавил, что возле площади есть существующие парковочные места, которых достаточно для людей. К тому же от заказчика не было задания запроектировать новые места.

Касательно того, что подрядчик якобы в нарушение законодательства самовольно уменьшили подъездную дорогу к мэрии, проектант отметил, что этого сделано не было, подрядчик проложил новые системы водопровода, и перестелил разрушенный асфальт. И соответственно согласовывать это с патрульной полиции не имеет смысла, ведь никаких изменений по уменьшению подъездной дороги сделано не было.

По поводу отсутствия саунзлов, Евгений Парулава заметил, что ГАСК ссылается на норму ДБН по благоустройству, в которой указано, что в случае строительства многоуровневой площади верхняя часть должна быть пешеходной, а нижняя предусмотрена для туалетов, парковки и так далее. Однако Соборная площадь – одноуровневая. В случае проведения массовых мероприятий предусмотрена установка мобильных туалетов, к тому же рядом сохраняется существующий общественный туалет.

Что касается подъездов для маломобильных групп, то юристы отмечают, что на площади нет тротуаров, и человек на инвалидной коляске с легкостью сможет заехать на площадь.

При этом, юристы заявили, что информация о том, что сотрудников ГАСКа не допустили к проверке во второй раз является ложью, ведь есть видео- и фотофиксация того, как они находились в день проверки на объекте. К тому же, если бы их действительно не допустили на объект, они должны были составить акт о недопуске, на основании которого подрядчик, заказчик и проектант должны заплатить штраф порядка 50 тысяч гривен, но такой акт ГАСК не составлял. При этом, в документах (письмах департамента ЖКХ в адрес ГАСКа) указывается, что проектант и ДЖКХ не возражают проведению внеочередной проверки, которая началась 29 августа, в случае если она будет проводится в соответствии с нормами действующего законодательства.

Стоит отметить, что по информации Подрядчика с начала проведения работ на Соборной площади было проведено уже 8 проверок, которые, к сожалению, уже имеют признак систематичности. При этом, предыдущие проверки никаких нарушений не выявляли.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

- У нас есть комплексная экспертиза. Инспектора ГАСКа вообще не имеют права давать оценку проектным решениям проектанта, они могут проверять лишь наличие документов. У инспекторов ГАСКа нет образования строительного, у них нет полномочий проверять проектные решения, как эксперты, потому что у них нет сертификатов эксперта, у них нет сертификатов проектировщика. И по всем тем нарушениям, которые они выявили, у нас есть экспертиза, и здесь нет ни одного упоминания о нарушениях или о том, что были допущены ошибки, или что-то не так. Грубо говоря, на этот документ мы и будем ссылаться в суде, - отметил проектант Евгений Парулава.

Также он отметил, что в ходе первой проверки, сотрудники ГАСКа просмотрели в течении часа документацию, сфотографировали какие-то отдельные ее части, бегло все просмотрели, потому что здесь 400 листов и ушли, а в последний день проверки вызвали в управление и выдали протокол о нарушениях.

В частности, проектант и адвокат фирмы уверенны, что действия со стороны ГАСКа являются заказом со стороны тех, кто оппонирует городской власти.

Что касается отсутствия достаточного количества парковочных мест, то проектант отметил, что ГАСК ссылается на нормы ДБН, которые касаются строительства парковок, а не площадей. Если следовать логике ГАСКа, которые заявляют, что должно быть около 400 паркомест, то это примерно 7 тысяч квадратных метров, в то время как площадь всей Соборной площади – 10 тысяч квадратных метров.

- То есть предложение сделать из площади полностью парковку? – поинтересовался проектант.

Адвокат Игорь Чайковский добавил, что возле площади есть существующие парковочные места, которых достаточно для людей. К тому же от заказчика не было задания запроектировать новые места.

Касательно того, что подрядчик якобы в нарушение законодательства самовольно уменьшили подъездную дорогу к мэрии, проектант отметил, что этого сделано не было, подрядчик проложил новые системы водопровода, и перестелил разрушенный асфальт. И соответственно согласовывать это с патрульной полиции не имеет смысла, ведь никаких изменений по уменьшению подъездной дороги сделано не было.

По поводу отсутствия саунзлов, Евгений Парулава заметил, что ГАСК ссылается на норму ДБН по благоустройству, в которой указано, что в случае строительства многоуровневой площади верхняя часть должна быть пешеходной, а нижняя предусмотрена для туалетов, парковки и так далее. Однако Соборная площадь – одноуровневая. В случае проведения массовых мероприятий предусмотрена установка мобильных туалетов, к тому же рядом сохраняется существующий общественный туалет.

Что касается подъездов для маломобильных групп, то юристы отмечают, что на площади нет тротуаров, и человек на инвалидной коляске с легкостью сможет заехать на площадь.

При этом, юристы заявили, что информация о том, что сотрудников ГАСКа не допустили к проверке во второй раз является ложью, ведь есть видео- и фотофиксация того, как они находились в день проверки на объекте. К тому же, если бы их действительно не допустили на объект, они должны были составить акт о недопуске, на основании которого подрядчик, заказчик и проектант должны заплатить штраф порядка 50 тысяч гривен, но такой акт ГАСК не составлял. При этом, в документах (письмах департамента ЖКХ в адрес ГАСКа) указывается, что проектант и ДЖКХ не возражают проведению внеочередной проверки, которая началась 29 августа, в случае если она будет проводится в соответствии с нормами действующего законодательства.

Стоит отметить, что по информации Подрядчика с начала проведения работ на Соборной площади было проведено уже 8 проверок, которые, к сожалению, уже имеют признак систематичности. При этом, предыдущие проверки никаких нарушений не выявляли.