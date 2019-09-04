Вы - наш двигатель: николаевских предпринимателей поздравили с профессиональным праздником

В среду, 4 сентября николаевских бизнесменов поздравили с Днем предпринимателя. Лучшие «акулы бизнеса» получили грамоты и награды, которые вручал городской глава Александр Сенкевич.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Местных предпринимателей поприветствовал также первый вице-мэр Владимир Крыленко, и.о главного «налоговика» Николаевской области Дмитрий Прокофьев, а также директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько. Последние, в свою очередь, также не остались без грамот за помощь в поддержке местных предпринимателей. Мэр Сенкевич отметил, что именно те, кого сегодня чествовали и являются двигателями экономической привлекательности города.

И.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев

Среди передовых предприятий в разных номинация отличительные грамоты получил представитель «Нибулона», который анонсировал большую выставку «Трансэкспо Одесса-Николаев 2019», а также введение в эксплуатацию наибольшего, за время независимой Украины, судоходного перегружателя «Нибулон Макс». Также награду получил как молодой ФОП Сiренький, который рассказал о том, что стимулировало его на прогресс и рост в бизнесе. Грамоты и поздравления от городского головы, а также благодарности от лица всего Николаева получили многие другие частные предприниматели.

Также мэр Сенкевич представил логотип города, который будут презентовать 8 сентября и подписал меморандум с Всеукраинской организацией гидов для привлечения туризма в Николаев. Завершением торжества стал фуршетный стол.

Напомним, ранее исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев поздравил с праздником украинских предпринимателей..