В Николаеве девять безработных стали предпринимателями при содействии службы занятости

Девять безработных жителей Николаевской области начали собственное дело с помощью службы занятости в течение июля-августа 2019 года.

Об этом сообщили 4 сентября во время очередной бизнес-встречи «Вместе к успеху» в Николаевском областном центре занятости.

Предприниматели начали свою деятельность в сфере торговли, обслуживания и ремонта автомобилей, готовых металлических изделий, услуг такси, парикмахерских, бухгалтерских услуг. Общая сумма помощи составила более 340 тысяч гривен.

Всего с начала года одноразовое пособие по безработице для открытия собственного дела на общую сумму более 820 тысяч получили 28 человек. Директор службы занятости Дмитрий Оборонько отметил, что своим клиентам они помогают и дальше.

«Получив помощь по безработице единовременно для открытия предпринимательской деятельности, наши клиенты не остаются без внимания службы занятости. Мы стараемся и в дальнейшем им помогать - предоставляем консультации, подбираем работников и проводим такие мотивационно-информационные встречи, где можно пообщаться с коллегами, с представителями органов власти и т.д.», - отметил директор Николаевского ОЦЗ Дмитрий Оборонько.

Традиционно на встрече присутствовали и работодатели, которые получили компенсацию ЕСВ за трудоустройство безработных на новые рабочие места.

Отметим, что компенсация работодателям ЕСВ - это одна из действенных программ стимулирования создания рабочих мест как в области, так и в Николаеве. Только в областном центре с начала года таким образом создано более 30 новых рабочих мест в различных сферах экономики, и до конца года есть возможность предоставить компенсацию ЕСВ за трудоустройство на новые рабочие места еще около 20 безработных.

В целом по Николаевской области в январе-августе текущего года 72 работодателя получили компенсацию ЕСВ за трудоустройство 160 безработных на новые рабочие места. Всего с начала года компенсировано ЕСВ почти на 1 миллион 830 тысяч гривен.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время мероприятия поблагодарил работников службы занятости за действенные программы и за помощь в укомплектовании вакансий коммунальных предприятий.

«Программы службы занятости - это не рыбка, которой кормят безработных, а удочка, которую выдают для того, чтобы люди могли сами себя прокормить, да еще и своими налогами наполнять бюджет для развития своего города», - отметил городской голова.

Во время бизнес-встречи присутствующие общались о своих идеях, делились историями успеха, опытные предприниматели рассказывали новичкам о возможных трудностях и путях их преодоления, обменивались контактами для дальнейшего сотрудничества.

Напомним, почти 63 миллиона гривен на открытие собственного дела предоставила безработным Николаевская областная служба занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, начиная с 2001 года.