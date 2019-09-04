Новым начальником Нацполиции Днепропетровщины стал экс-руководитель Департамента внутренней безопасности, подполковник Огурченко

В среду 4 сентября на совещании первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин представил нового руководителя областной полиции. Им стал экс-начальник Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности, подполковник Владимир Огурченко.

Об этом Аброськин написал у себя на странице в Facebook.

Начальник Нацполиции высказал надежду, что у Огурченко все получится.

«Это офицер полиции, который прошел путь от простого постового милиционера до начальника управления. Я уверен, что у него все получится», - написал Вячеслав Аброськин.

На совещании Аброськин поздравил Огурченко и пожелал решительности.

«Основное наше задание — обеспечить безопасность наших граждан. Их благодарность — главная оценка нашей работы. Желаю новому руководителю решительности и настойчивости в работе», — сказал первый заместитель главы Нацполиции.

Сообщается, что до назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. На этой должности подполковник полиции нес службу с 2014 года. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы к руководителю службы внутренней безопасности. В органах внутренних дел - с 1999 года.

Ранее на должности главы Нацполиции Днепропетровской области был Виталий Глуховеря. Как известно осенью 2018 года сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД «Range Rover» главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение Нацполиции «КОРД». Видео долгое время якобы скрывало руководство полиции. Позже в ГБР начали по этому факту расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова уволить начальника Главного управления Нацполици в Днепропетровской области генерала Виталия.

Сам Глуховеря сообщил, что считает конфликт с патрульными полицейскими исчерпанным и обещает предоставить все доказательства следователям.