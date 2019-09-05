Украина улучшила позиции в рейтинге привлекательных для туристов стран, - Всемирный экономический форум

За последние два года Украина поднялась на 10 позиций в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма и заняла там 78-ю строчку.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума в области туризма.

Украина имеет самый быстрый темп роста в субрегионе, поднявшись на 10 мест и заняв 78-е место в мире. В частности, по темпу стабилизации и восстановления страны Украина резко улучшила деловую среду (с 124-го на 103-е место), безопасность (со 127-го на 107-е место), международная открытость (с 78-го на 55-е место) и общую инфраструктуру (с 79-го на 73-е место).

Согласно докладу, у Украины 3,7 балла из 7. Соседними с Украиной в рейтинге оказались Ямайка, Шри-Ланка, Армения, Казахстан и Намибия. Традиционно привлекательными для туристов является Испания (5,4 балла), Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4 балла) и США (5,3 балла). Самыми сложными для путешествий оказались Йемен (2,4 балла), Чад (2,5 балла) и Либерия (2,6 балла).

Напомним, в августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тысячи новых легковых автомобилей - это на 12,5% больше по сравнению со спросом годом ранее, и лучший результат для внутреннего рынка за последние 19 месяцев.